വെള്ളം കയറുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ തുഴയെറിഞ്ഞ് സലീം: ഇത് കാരന്തൂരിന്റെ നന്മയുടെ കഥ
2018ലെ പ്രളയ ശേഷം 15,000 രൂപ കൊടുത്ത് അന്ന് വാങ്ങിയ തോണി തുഴഞ്ഞാണ് വീടുകളിലെത്തി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി സലീം കരയിലെത്തിക്കുന്നത്.
Published : August 5, 2026 at 5:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: 2018-ലെ മഹാപ്രളയകാലത്ത് സ്വന്തം ജീവനും ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായ തോണികളും പണയപ്പെടുത്തി പതിനായിരങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ 'കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൈന്യം' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ പെട്ടുപോയ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഈ കാഴ്ചകൾ എല്ലാം കണ്ടു നിസ്സഹായകനായി നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരന്തൂരിൽ.
പൂനൂർ പുഴ പ്രളയമായി ഉയർന്നപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. നിരവധിപേർ ഒറ്റപ്പെട്ടു. അവരെയെല്ലാം സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കം ചേർന്നായിരുന്നു. അതിൽനിന്ന് ഊർജ്ജം പകർന്നാണ് സലിം കരെതൊടികയിൽ ഒരു തോണി സ്വന്തമായി വാങ്ങിയത്. 15,000 രൂപ കൊടുത്ത് അന്ന് വാങ്ങിയ തോണി ഇന്നും മഴക്കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ആശ്വാസ വാഹനമാണ്.
"2018ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷമാണു ഞാൻ തോണി വാങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും സഹായമാവുമല്ലോ എന്നു കരുതി" കാരന്തൂർ കരെതൊടികയിൽ സലീം പറഞ്ഞു.
കാരന്തൂരിന് രക്ഷകനായി സലീം
കാരന്തൂർ പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയസ്റ്റാറ്റസിൽ തോണി തുഴഞ്ഞുവരുന്ന സലീമിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. കാരന്തൂരുകാർക്കു രക്ഷകനാണ് സലീം. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവുമധികം ദുരിതം നേരിടേണ്ടി വന്ന പൂനൂർപുഴയുടെ കരയിലാണ് സലീമിൻ്റെ വീട്. തൻ്റെ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം വെള്ളത്തിലായപ്പോൾ സ്വന്തം തോണി തുഴഞ്ഞ് വീടുകളിലെത്തി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി കരയിൽ എത്തിച്ചത് സലീമാണ്. കാരന്തൂർ പുഴയുടെ അക്കരെ ഏട്ടക്കുണ്ട്, പാറക്കടവ്, തൈക്കണ്ടി കടവ്, ഇടക്കുനി താഴം ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിച്ചു.
റോഡുകൾ വെള്ളത്തിലായതോടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാരന്തൂർ അങ്ങാടിയുമായിബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള ആശയം സലീമിൻ്റെ തോണിയാണ്. കാരന്തൂരിലെ മുൻകാല വോളിബോൾ താരവും കരാട്ടെക്കാരനുമായിരുന്നു സലീം. അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട ഡോൾഫിൻ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവാക്കളും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സജീവമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
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കമുകിൻതോട്ടം ലേലത്തിൽ പിടിച്ച് അടയ്ക്ക കച്ചവടമാണ് സലീമിൻ്റെ തൊഴിൽ. 2018ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സലീമിൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച അടയ്ക്ക മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയി. അന്നൊക്കെ വീട്ടിൽനിന്ന്എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായിഅക്കരെ എത്തിക്കാൻ തോണികൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായി തോണി വാങ്ങാൻ സലീം തീരുമാനിച്ചത്.
2019 ൽ ഒരു പ്ലൈവുഡ് തോണി വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നശിച്ചുപോയി. പിന്നീട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഫൈബർ തോണി വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സലീമിന് സഹായത്തിന് ഇളയ മകനും വരും. മൂത്തത് രണ്ടു പെൺകുട്ടികളാണ്. വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം തൻ്റെ പ്രവർത്തിയിൽ വലിയ മതിപ്പാണ്. അവരെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനങ്ങളെക്കെ അവരും ചെയ്യും. വെള്ളത്തെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. അതെപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മുക്കുക എന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ഒരു തോണിയുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന സന്തോഷം മാത്രം മതി ഇനി ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കാനെന്ന് സലിം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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