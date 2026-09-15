പ്രളയബാധിതരുടെ കൈപിടിച്ച് വിഡി സതീശൻ: പത്തനംതിട്ടയിലെ 25,648 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25.64 കോടി രൂപ ധനസഹായം
12.82 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ (എസ്ഡിആർഎഫ്) നിന്നും ബാക്കി 12.82 കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (സിഎംഡിആർഎഫ്) നിന്നുമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്
Published : September 15, 2026 at 4:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2026ലെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ പ്രളയജലം കയറിയോ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവയെ തുടർന്ന് മണ്ണും ചെളിയും പാറയും വീടുകളിൽ കയറിയോ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 25,648 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായമായി 25.64 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 12.82 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ (എസ്ഡിആർഎഫ്) നിന്നും ബാക്കി 12.82 കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (സിഎംഡിആർഎഫ്) നിന്നുമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ സമർപ്പിച്ച വിശദമായ നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വീടുകൾക്ക് നേരിട്ട നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും ഈ സഹായം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകും.
കുടുംബത്തിന് 10,000 രൂപ
കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയോ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയവ മൂലം മണ്ണ്, ചെളി, പാറ എന്നിവ വീടുകളിൽ കയറുകയോ ചെയ്ത് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി റേഷൻ കാർഡ് ഒന്നിന് 10,000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കാൻ നേരത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർനടപടിയായാണ് ജില്ലയിൽ അർഹരായ കുടുംബങ്ങളുടെ അന്തിമ കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയത്.
വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് 5,000 രൂപ എസ്ഡിആർഎഫിൽ നിന്നും 5,000 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് നൽകുന്നത്. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം അന്തിമമായി കണക്കാക്കി ആവശ്യമായ തുക സംബന്ധിച്ച നിർദേശം ജില്ലാ കലക്ടർമാർ അടിയന്തരമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിർദേശം.
തിരുവല്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറ് താലൂക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 25,648 കുടുംബങ്ങളെ ധനസഹായത്തിന് അർഹരായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ തിരുവല്ല താലൂക്കിലാണ്. 20,553 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ സഹായം ലഭിക്കുക. കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിൽ 1,862 കുടുംബങ്ങളും റാന്നിയിൽ 1,157 കുടുംബങ്ങളും മല്ലപ്പള്ളിയിൽ 1,175 കുടുംബങ്ങളും കോന്നിയിൽ 494 കുടുംബങ്ങളും അടൂരിൽ 407 കുടുംബങ്ങളും സഹായത്തിന് അർഹരാണ്.
താലൂക്ക് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്:
|താലൂക്ക്
|ബാധിത കുടുംബങ്ങൾ
|ആകെ സഹായം
|അടൂർ
|407
|40.70 ലക്ഷം
|മല്ലപ്പള്ളി
|1,175
|1.175 കോടി
|റാന്നി
|1,157
|1.157 കോടി
|കോഴഞ്ചേരി
|1,862
|1.862 കോടി
|കോന്നി
|494
|49.40 ലക്ഷം
|തിരുവല്ല
|20,553
|20.553 കോടി
|ആകെ
|25,648
|25.648 കോടി
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ജില്ലാ കലക്ടർ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നുള്ള തുക പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് അനുവദിക്കും. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ കലക്ടർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ധനസഹായം.
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