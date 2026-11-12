പെരുമഴയില് വീട്ടിനകത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നോ..? പരിഹാരമായി പുത്തൻ കണ്ടുപിടിത്തം
മട്ടന്നൂര് ഉരുവച്ചാലിലെ എപി സന്ദീപിന്റെ ഫ്ളഡ് ബാരിയര് ഏറെ ഗുണകരം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്.
Published : November 12, 2026 at 3:36 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ എം
കണ്ണൂര്: രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാ പ്രളയത്തിലെ ദുരിതങ്ങള് നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരിനടുത്ത് ഉരുവച്ചാൽ സ്വദേശി സന്ദീപ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്. 2018 പിന്നിട്ട് 2019 ല് പ്രളയം വീണ്ടുമെത്തി. അന്നു മുതലിങ്ങോട്ട് ഓരോ മഴപ്പെയ്ത്തിലും കേരളീയര് പ്രളയ ഭീതി മുന്നില്ക്കണ്ട് കഴിയുന്നത് അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട സന്ദീപ് ഒരു കാര്യം തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. പ്രളയത്തെ തടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും അതു വഴി വരാനിടയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങള് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കണം.
പ്രളയ ഭീഷണിയെ എങ്ങിനെ മറികടക്കാന് കഴിയുമെന്ന മട്ടന്നൂര് ഉരുവച്ചാലിലെ എപി സന്ദീപിന്റെ ചിന്ത കേരളവും ഇന്ത്യയും കടന്ന് ആഗോള തലം വരെയെത്തി. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന ഉറച്ച മനസോടെ ഈ എംബിഎ ബിരുദധാരി അന്വേഷണം തുടര്ന്നു. വീട്ടകങ്ങളില് വെള്ളം കയറി നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ചെറുക്കാനായിരുന്നു സന്ദീപിന്റെ ചിന്ത പോയത്.
അന്വേഷണം ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറം യുഎസിലും തായ്വാനിലുമെല്ലാം എത്തി. അങ്ങിനെ ഫ്ളഡ് ബാരിയര്, ഫ്ളഡ് ഗേറ്റ്, ഫ്ളഡ് ബാഗ് എന്നിവയില് അന്വേഷണമെത്തി. വിദേശങ്ങളില് വിജയകരമെങ്കിലും തന്റെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ ഇത് പ്രാവര്ത്തികമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു.
2018 ലെ പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിത ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോഴും നവീന്റെ മനസിലൂടെ കടന്നു പോയത്. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും അന്ന് പ്രളയ ദുരിതം നേരിട്ടവര് നിരവധിയായിരുന്നു. പുഴ കരകവിഞ്ഞും അതി വര്ഷം കൊണ്ടും ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നിരവധി കുടുംബങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാര് മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആള്നാശവും കാര്ഷിക നാശവും മാത്രമല്ല വീട്ടുപകരണങ്ങള് ഒഴുകിപ്പോയും നശിച്ചും നഷ്ടങ്ങള് അനുഭവിച്ചവര് ഏറെ.
കിടക്കാന് കിടക്കയോ കട്ടിലോ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ 2019ലും പ്രളയം ആവര്ത്തിച്ചു. വീട്ടകങ്ങളില് കയറിയ പ്രളയ ജലം ഉപജീവനത്തിനുളള തയ്യല് മെഷീന് ഉള്പ്പെടെ ഫ്രിഡ്ജും വാഷിങ് മെഷീനും ടിവിയുമെല്ലാം ചെളിയില് പുതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. എല്ലാം പഴയ പടിയിലാക്കാന് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അലമാരയില് സൂക്ഷിച്ച വസ്ത്രങ്ങള് മലിനജലത്തില് കുതിര്ന്നു പോയി.
വീടുമുഴുവന് ദുര്ഗന്ധം തളം കെട്ടിയ അവസ്ഥ. വ്യാപാര സ്ഥപനങ്ങളിലെ വസ്തുക്കളെല്ലാം പ്രളയ ജലത്തില് മുങ്ങി നശിച്ചു. ഇതിനുളള ശാശ്വത പരിഹാരം നിര്ദേശിക്കാന് അധികൃതര്ക്കുമായില്ല. ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രളയ ജലം എത്തുന്നതിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലായിടത്തും ഒന്നു പോലെയാണെന്ന് സന്ദീപ് മനസിലാക്കി.
ഫ്ളഡ് ബാരിയര് കേരളത്തിലും
വീടുകള്ക്ക് മാത്രമല്ല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വെള്ളക്കെട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് തായ്വാനിലും ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാന് സന്ദീപ് മനസിലുറപ്പിച്ചു. അതിന് പ്രായോഗിക രൂപം കൊടുക്കാന് എമര്ഡിപ്പോ എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. അതു വഴി പ്രളയ പ്രതിരോധ സാമഗ്രികള് നാട്ടിലെത്തിച്ച് ദുരിത ബാധിതരെ സഹായിക്കാന് ഒരുക്കം തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഗുണമേന്മ പരിശോധനയും സന്ദീപ് നിരീക്ഷിച്ചു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേരളത്തിനും ഇത്തരം സാമഗ്രികള് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ രണ്ടും കൽപിച്ച് അതിന് പ്രചാരണം നല്കാന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു സന്ദീപ്. വീടാകട്ടെ, സ്ഥാപനമാകട്ടെ, വെള്ളം കയറുന്നത് എവിടെയായാലും വെള്ളം കയറുന്ന കവാടത്തില് ഫ്ളഡ് ബാരിയര് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു നിര്ത്താം എന്നതാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.
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''നിലത്ത് ഒരു എക്സസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുഭാഗത്തും സൈഡ് പോസ്റ്റ് വെച്ച് അതില് ഇൻ്റര് ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാനല് അടുക്കി വെച്ചാണ് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുക. പാനലിന് അടിയിലുളള റബ്ബര് ലോക്കായി മാറുന്നതോടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അകത്ത് കയറില്ല. ഏത് സമയത്തും ഇവ ഉപയോഗിക്കാനും മാറ്റി വെക്കാനും വീട്ടുകാര്ക്ക് സാധിക്കും. തായ്ലാൻ്റില് ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്,'' സന്ദീപ് വിശദീകരിച്ചു.
ഫ്ളഡ് ബാഗ് വെച്ചും അകത്ത് കടക്കുന്ന വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം. ഇത് പ്രധാനമായും ഫ്ലാറ്റുകളില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മുകളില് നിന്നും ബാല്ക്കണി വഴി വാതിലുകള്ക്കിടയിലൂടെ ചാറ്റല് മഴ അകത്ത് കടക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഇത്. രണ്ടടി മുതല് പത്തടി വരെയുളള കവാടങ്ങളില് ജലപ്രവാഹം മാറ്റി നിര്ത്താം. രണ്ടെണ്ണമുള്ള ഒരു പാക്കിന് 2200 രൂപയാണ് വില. വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമതിലിലും അതുപോലെതന്നെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാന് കാരണമാകുന്ന മഴവെളളത്തെ തടയാന് ഫ്ലഡ് ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാം. എത്ര വീതി കൂടിയ കവാടങ്ങളിലും ഇത് സജ്ജീകരിക്കാം. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാല് മാറ്റുകയുമാവാം. ഇരുപത് വര്ഷത്തോളം കേടുകൂടാതെ ഫ്ലഡ് ഗേറ്റ് സൂക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും സന്ദീപ് പറയുന്നു.
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