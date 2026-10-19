പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘർഷം:സൗദിയിലേക്കുള്ള വിമാന നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നു, പ്രവാസി മലയാളികളില് 40% പേരും സൗദിയിലേക്കുള്ളവർ
സൗദിയിലേക്കുള്ള പ്രവാസികള് കടുത്ത ആശങ്കയില്. വിമാന നിരക്കിലുണ്ടായ അമിത വര്ധനവാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിരക്ക് വര്ധനയ്ക്ക് കാരണം പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം.
Published : October 19, 2026 at 9:56 AM IST
കോഴിക്കോട്: സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള വിമാന യാത്രാനിരക്ക് അമിതമായി വർധിപ്പിച്ചതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി പ്രവാസികൾ. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരക്ക് വർധന യാത്രക്കാരെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതോടെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാനിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നത്.
പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ എയർലൈനുകൾ സർവീസുകൾ നിർത്തിയതും അവധിക്കാലത്തിന് ശേഷം പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര പൂർണമാകാത്തതുമാണ് നിരക്ക് ഉയർന്ന് നിൽക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരിൽ 40 ശതമാനം പേരും സൗദിയിലേക്കുള്ളവരാണ്.
സൗദി എയർലൈൻസിൽ സാധാരണ ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട് വിമാന നിരക്ക് 18,000-25,000 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 45,000നും 50,000നും ഇടയിലാണ്. സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ നിരക്കുകൾ കുറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ യുദ്ധസാഹചര്യവും വിമാനങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കലും കാരണം ഒക്ടോബറിലും നിരക്ക് താഴ്ന്നിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഈ 23 വരെ സർവീസുകൾ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് എയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നതോടെയാണ് യാത്രക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. സീസൺ സമയങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉയരുന്നതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്നെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ട്രാവൽ ഏജൻസി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഷെഡ്യൂളുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വർധന മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതായി വിമാനത്താവള ഉപദേശക സമിതി അംഗം ഷെവലിയാർ സിഇ ചാക്കുണ്ണി ഇടിവി ഭരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിൽ ഒരു താത്പര്യ ഹർജിയും സമർപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.
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വിമാന നിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് പ്രവാസികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വലിയ വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയതും സൗദിയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂടിയതും യാത്രാദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വലിയ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനപ്രതിനിധികളുടെ അസൗകര്യം മൂലം 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിമാനത്താവള ഉപദേശക സമിതി യോഗം നടന്നിട്ടില്ല. മലബാറിൽ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറം ജില്ലകളിലുമായി നിരവധി വികസന കോൺക്ലേവുകളും ഐടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വെറും സാധാരണമാണ്. 2020ലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാന അപകടത്തിന്റെ പേരിൽ നിരോധിച്ച വലിയ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചില്ല. ഒമാന് അടക്കമുള്ളവ ഒന്നൊന്നായി നിർത്തലാക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊളംബോയിൽ പോയാൽ അവിടുന്ന് 90 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസും നിർത്തലാക്കി.
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