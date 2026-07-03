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ചക്കബിരിയാണിയടക്കം രുചിയും വൈവിധ്യവുമേറുന്ന വിഭവങ്ങള്‍; ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ ആകര്‍ഷിച്ച് ചക്ക ഫെസ്റ്റ്

വിദേശത്തും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലുമടക്കം വലിയ വിപണന സാധ്യതയുള്ള ചക്ക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടി മുന്‍കൈ എടുത്താല്‍ നിരവധി സംരംഭകരെ ചക്കവ്യവസായത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനാകും

JACKFRUIT DIVERSE JACKFRUIT ITEMS JACK FRUIT CHIPS BIRIYANI KUDUMBASREE
രുചിയും വൈവിധ്യമേറുന്ന ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 3:13 PM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 4:06 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: കേരളത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് ചക്ക. 2018 ല്‍ സംസ്ഥാനഫലം എന്ന പദവി നല്‍കി ചക്കയെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ചക്കകൊണ്ടുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിലെ അലംഭാവം തുടരുകയാണ്.

രുചിയും വൈവിധ്യമേറുന്ന വിഭവങ്ങള്‍; ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ ആകര്‍ഷിച്ച് ചക്ക ഫെസ്റ്റ് (ETV Bharat)

കേരളമെങ്ങും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചക്ക അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും പ്രിയങ്കരമായി വരികയാണ്. എന്നിട്ടും വന്‍തോതില്‍ ഇവ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇന്നും തുടരുന്നു. പ്ലാവിന്‍റെ ഉയരക്കൂടുതലും പാചകത്തിനും മറ്റും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുളള പ്രയാസവുമാണ് ചക്കയെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റുന്നത്.

JACKFRUIT DIVERSE JACKFRUIT ITEMS JACK FRUIT CHIPS BIRIYANI KUDUMBASREE
രുചിയും വൈവിധ്യമേറുന്ന ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കേരളത്തില്‍ വന്‍തോതില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ചക്ക മൂല്യവര്‍ധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കില്‍ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനക്ക് തന്നെ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ ചക്കയുടെ പോഷകഗുണത്തെക്കുറിച്ചും വിപണന സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്‍മാരാകാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം. കേരളത്തിലെ വീട്ടുപറമ്പുകളില്‍ വിവിധ ഇനം പ്ലാവുകള്‍ നമുക്ക് കാണാനാകും. വര്‍ഷത്തില്‍ ജനുവരി മുതല്‍ ജൂലായ് വരെ ചക്കക്കാലമാണ്. പഴയ കാലത്ത് പട്ടിണി മാറ്റാനുളള ഫലമായിരുന്നു ചക്ക. ചക്കക്കറിയും കഞ്ഞിയും കേരളത്തിലെ ജനപ്രിയ ഭക്ഷണമായിരുന്നു.

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ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങള്‍ അണിനിരന്ന കണ്ണൂര്‍ മഹാത്മാ മന്ദിരത്തില്‍ നടക്കുന്ന ' ചക്ക ഫെസ്റ്റ് ' ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ചക്കയുടെ ഒരു ഡസനിലേറെ വിഭവങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ചക്കപ്പായസം, ചക്ക ബിണ്ഡ്യ , ചക്ക സ്‌ക്വാഷ്, അച്ചാര്‍, ചക്കപ്പൊടി, ചക്ക പുറത്തെ കരിമുള്ളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുളള പല്‍പ്പൊടി, ചക്ക വരട്ടി, തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുമായാണ് ചക്ക മഹോത്സവത്തില്‍ പയ്യാമ്പലം സ്വദേശി ഷീബ സനില്‍ എത്തിയത്. ചക്കപ്പല്‍പ്പൊടി ശരീരത്തിന് യാതൊരു ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലെന്നും കഴിക്കാനാകുന്ന വസ്‌തുക്കള്‍ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് തയാറാക്കിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ വയറ്റില്‍ അറിയാതെ പോയാലും ഈ പല്‍പ്പൊടി കൊണ്ട് ദോഷമില്ലെന്നും ഷീബ പറയുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ പല്ല് തേയ്ക്കാന്‍ പോലും ഇത് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാം. വിപണിയിലെ രാസവസ്‌തുക്കളടങ്ങിയ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനെക്കാള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ചക്കപ്രേമികള്‍ കൊണ്ടുപോയെന്നും ഇവര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

JACKFRUIT DIVERSE JACKFRUIT ITEMS JACK FRUIT CHIPS BIRIYANI KUDUMBASREE
രുചിയും വൈവിധ്യമേറുന്ന ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കൊറ്റാളിയിലെ പി. സുജ ഒരുക്കിയത് ചക്ക ചിപ്‌സ്, ചക്ക മിക്‌സര്‍ , ഉണ്ണിയപ്പം, ചക്കകൊണ്ടുളള ചില്ലി, ചക്ക ബിരിയാണി, അച്ചാര്‍, കട്‌ലറ്റ് എന്നിവയാണ്. ചക്ക കേക്കും ചക്ക പൊടി കൊണ്ടുള്ള മസാലക്കടലയും ബിസ്‌ക്കറ്റ് , പപ്പടം, മില്ലറ്റും ചക്കപ്പൊടിയും ചേര്‍ത്ത പോഷകാഹാരം, എന്നിവയുമായാണ് ചൊവ്വയിലെ കൃഷ്ണാ രത്‌നാകരന്‍ ചക്ക ഫെസ്റ്റിലെത്തിയത്. ചക്കകൊണ്ടുളള ഇവിടുത്തെ ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ രുചിയിലും പോഷണത്തിലും വൈവിധ്യമാര്‍ന്നവയാണ്.

JACKFRUIT DIVERSE JACKFRUIT ITEMS JACK FRUIT CHIPS BIRIYANI KUDUMBASREE
രുചിയും വൈവിധ്യമേറുന്ന ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ചക്ക ഫെസ്റ്റിലെത്തിയവര്‍ രുചി ഭേദങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയു നമുക്കിവിടെ കാണാം. ചക്ക പായസവും ബിണ്ഡ്യയും കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം വീടുകളിലേക്ക് പായ്ക്ക് ചെയ്‌ത് വാങ്ങുന്നവരേയും കാണാമായിരുന്നു. ചിലര്‍ക്ക് ചക്ക ബിരിയാണിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. സാധാരണയായി ചക്കപ്പുഴുക്ക്, എരുശ്ശേരി, ചക്കക്കുരു തോരന്‍, ചക്കപ്പായസം എന്നിവയാണ് വീടുകളില്‍ പാകം ചെയ്‌തു വന്നിരുന്നത്. അതില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഒട്ടേറെ ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ രുചിച്ചറിയാന്‍ ചക്കഫെസ്റ്റില്‍ എത്തിയവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവിഭവങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണെന്നും ചക്കബിരിയാണി ഉള്ളതിനാല്‍ താന്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതെന്നും വയറ് നിറച്ച് ചക്കബിരിയാണി കഴിച്ചെന്നും മേള സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ യുവാവ് പറഞ്ഞു. ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണെന്നും അയാള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

JACKFRUIT DIVERSE JACKFRUIT ITEMS JACK FRUIT CHIPS BIRIYANI KUDUMBASREE
രുചിയും വൈവിധ്യമേറുന്ന ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

പോഷക ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുളള ചക്കച്ചവിണി, വിറ്റാമിന്‍ എ, സി, പൊട്ടാസിയം, എന്നിവയാല്‍ സമ്പുഷ്‌ടമാണ്. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് ചക്ക ഉത്തമമാണ്. ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാന്‍ ചക്കക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ ഫലമായ ചക്ക ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തില്‍ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് തുടരുന്നത്. വിദേശത്തും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലുമടക്കം വലിയ വിപണന സാധ്യതയുള്ള ചക്ക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടി മുന്‍കൈ എടുത്താല്‍ നിരവധി സംരംഭകരെ ചക്കവ്യവസായത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനാകും.

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Last Updated : July 3, 2026 at 4:06 PM IST

TAGGED:

JACKFRUIT
DIVERSE JACKFRUIT ITEMS
JACK FRUIT CHIPS BIRIYANI
KUDUMBASREE
JACKFRUIT FEST IN KANNUR

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