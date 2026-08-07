സിനിമയെ വെല്ലുന്ന മനോഹര കാഴ്ച; വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞത് 'തത്തച്ചുണ്ടൻ' പൂക്കളുടെ വിസ്മയം!
വയനാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിച്ച തൈ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചരണത്തിനൊടുവിലാണ് പന്തൽ നിറയെ ചുവപ്പണിഞ്ഞ് പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
Published : August 7, 2026 at 5:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഇരിങ്ങല്ലൂരിലെ ദേവരാജൻ്റെ 'ശ്രീപദം' വീടിനു മുന്നിലെത്തിയാൽ ആരും ഒരുനിമിഷം പതറിപ്പോകും! ഇതൊരു കല്യാണപ്പന്തലാണോ അതോ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഒരു മായിക ലോകമോ? പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചുവപ്പഴക് കാണാൻ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. കടുംചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കുലകുലയായി തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഈ തത്തച്ചുണ്ടൻ പൂക്കളെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും. ഇരിങ്ങല്ലൂർ 'ശ്രീപദം' വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അത്യപൂർവ്വമായ ഈ പൂക്കൾ ഇന്ന് നാട്ടിലെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
വയനാടൻ വഴിയോരത്തുനിന്നും വീട്ടുമുറ്റത്തെ പന്തലിലേക്ക്
കോഴിക്കോട് ഗവ. ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായി വിരമിച്ച ദേവരാജൻ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വയനാട്ടിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയാണ് ഈ മനോഹര കാഴ്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. വഴിയരികിലെ ഒരു നഴ്സറിയിൽ വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ പൂത്തുനിന്ന ചെറിയൊരു പൂക്കുല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. നഴ്സറി ഉടമയ്ക്ക് പോലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത് വളരുമോ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നഴ്സറിയിൽ 15 വർഷമെടുത്താണ് ആദ്യ കുല വിരിഞ്ഞതും. എന്നാൽ, ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് തൈ വാങ്ങി വീട്ടിൽ നട്ട ദേവരാജൻ നാടൻ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം നൽകി.
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"പൂവ് പറിച്ച് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഒരു തത്തയുടെ ചുണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇരുപത് ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെ ഈ പൂക്കൾ വാടാതെ നിൽക്കും. ഓരോ കുലയിലും നൂറിലേറെ പൂക്കളുണ്ടാകും," ദേവരാജ് പറഞ്ഞു.
പൂത്തുലഞ്ഞ തത്തച്ചുണ്ടൻ വിസ്മയം
ആദ്യവർഷം തന്നെ തളിർത്തു വളർന്ന വള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം വർഷത്തിൽ പന്തൽ നിറയെ പൂക്കൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ അത്ഭുത കാഴ്ച കാണാനും സെൽഫിയെടുക്കാനും ദിനംപ്രതി നിരവധിയാളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. പലരും തൈകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൈ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ദേവരാജൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലെ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തൈകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.
"പുരാണങ്ങളിൽ 'പ്ലാശ്' എന്ന പേരിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പവും ഇതാണെന്നാണ് അറിവ്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ബ്യൂട്ടിയ മോണോസ്പെർമ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്."
കാർഷിക താല്പര്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് അത്യപൂർവ്വമായൊരു പൂപ്പന്തൽ ഒരുക്കിയ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ 'ശ്രീപദം' വീട് ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന താരം തന്നെയാണ്.
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