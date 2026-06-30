വണ്ടിപ്പെരിയാറിന്റെ കണ്ണീരിന് അഞ്ചാണ്ട്: ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് ഇന്നും നീതി അകലെ; പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
മകൾക്ക് നീതി തേടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കാണാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ.
Published : June 30, 2026 at 8:24 PM IST
ഇടുക്കി: ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ ആ ലയത്തിൽ നിന്നും ആറുവയസ്സുകാരിയുടെ വിലാപം മാഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ച് വർഷം തികയുന്നു. രാജ്യം നടുങ്ങിയ ആ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയും ഭരണകൂടവും അവൾക്ക് നൽകിയത് നീതിനിഷേധത്തിന്റെ കയ്പുനീർ മാത്രം.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അലംഭാവമാണ് കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, മകൾക്ക് നീതി തേടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കാണാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ.
വിചാരണക്കോടതി വിധി നൽകിയ ആഘാതം
2021 ജൂൺ 30-നാണ് കേരളത്തെ ഒന്നടങ്കം പിടിച്ചുലച്ച വണ്ടിപ്പെരിയാർ സംഭവം നടക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് സ്വന്തം വീടിനുള്ളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആറു വയസ്സുകാരി ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപവാസിയായ അർജുൻ എന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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എന്നാൽ, അന്വേഷണസംഘത്തിന് സംഭവിച്ച വൻ വീഴ്ചകൾ മുതലെടുത്ത് 2023 ഡിസംബറിൽ കട്ടപ്പന ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതി പ്രതിയെ വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു. കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും, ഡി.എൻ.എ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൃത്യസമയത്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിലും പ്രോസിക്യൂഷനും പൊലീസിനും ഉണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായത്.
ഹൈക്കോടതിയിലെ അപ്പീലും നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പും
വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി രണ്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും കേസിൽ ഒരു ഹിയറിങ് പോലും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഭരണകൂട നിസ്സംഗതയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം നേരിൽ കണ്ട് പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്നും കേസ് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല.
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പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയ ആ പ്രതി തന്നെയാണ് എന്റെ മകളെ കൊന്നത്. അവനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ പോരാടും. ചോരക്കണ്ണീരൊഴുക്കി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്."
കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കുടുംബം
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ സമഗ്രമായ ഒരു പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുടുംബം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ നേരിൽ കാണാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യവും അവർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്.
കേസിന്റെ പ്രധാന നാൾവഴികൾ:
2021 ജൂൺ 30: വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചുരക്കുളത്തെ ലയത്തിൽ ആറുവയസ്സുകാരിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.
2021 ജൂലൈ: കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ തെളിവ്; പ്രതി അർജുൻ അറസ്റ്റിൽ.
2023 ഡിസംബർ: തെളിവുകളുടെ അഭാവവും പൊലീസിന്റെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിയെ കോടതി വെറുതെ വിടുന്നു.
2024-2026: വിധിക്ക് എതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിലും ഹിയറിങ് വൈകുന്നു.
സ്വന്തം ചോരയ്ക്ക് നീതി കിട്ടാൻ ഒരു കുടുംബം ചരമവാർഷികത്തിലും അധികാരികളുടെ വാതിലുകൾ തോറും മുട്ടേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. പുതിയ സർക്കാരിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന അവസാന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ.