കാല്‍ വഴുതി കിണറ്റില്‍ വീണു; പിടിവള്ളിയായി കയര്‍, അത്ഭുതമായി രക്ഷപ്പെട്ട് അഞ്ചുവയസുകാരന്‍

കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് വീട്ടുകാർ വിവരം അറിയുന്നത്.

Five-Year-Old Boy Miraculously Survives After Falling into Well (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 7:37 PM IST

കോട്ടയം: കളിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി കിണറ്റിൽ വീണ അഞ്ച് വയസു കാരൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോട്ടയം പൂവത്തുംമൂട് ആണ് സംഭവം നടന്നത്. വെട്ടിമറ്റത്തിൽ വീട്ടിൽ ദേവദത്താണ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. കിണറ്റിൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് ഭയപ്പെട്ടതല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് സാരമായ പരിക്കുകൾ ഒന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല.



ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് ദേവദത്തന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണത്. കൈവരി കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കിണറിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി കാൽവഴുതി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. വീഴ്‌ചയിൽ തന്നെ കിണറ്റിലെ കയറിൽ കേറി പിടിച്ചതിനാൽ കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വീണില്ല.

കിണറ്റില്‍ വീണ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി (ETV Bharat)

കിണറ്റില്‍ വീണതോടെ കുട്ടി അലറി വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതോടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കിണറിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പെട്ടന്ന് തന്നെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. കിണറില്‍ ഇറങ്ങിയാണ് കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്.

"കിണറില്‍ വീണയുടനെ കയറില്‍ ഞാന്‍ പിടിച്ചു. വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപോയില്ല" ദേവദത്തന്‍ പറഞ്ഞു. ഭയപ്പെടെണ്ടന്നും അബദ്ധത്തില്‍ സംഭവിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാര്‍ കുട്ടിയെ ആശ്വാസപ്പെടുത്തി.

