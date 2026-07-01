പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റു; കുറുനരികള്‍ ചത്തു

പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്നും ഷോക്കേറ്റു; കുറുനരികള് ചത്തു
അഞ്ച് കുറുനരികളെയാണ് ചത്ത നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഓമശേരിയില് പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് കുറുനരികള് ചത്തു. അഞ്ച് കുറുനരികളാണ് ചത്തത്. ഇന്ന് (ജൂലൈ 01) രാവിലെയാണ് കുറുനരികളെ ചത്ത നിലയില് കണ്ടത്.
ശക്തമായ കാറ്റില് പ്ലാവില് നിന്നും ചക്ക വീണതോടെയാണ് വൈദ്യുതി ലൈന് പൊട്ടി വെള്ളക്കെട്ടില് വീണത്. സ്ഥിരമായി കുറുനരികളെത്തുന്ന ഇടമാണ് വെണ്ണക്കോട്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും സ്ഥലത്ത് കുറുനരികള് എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.
കുറുനരികളുടെ ആസ്വാഭാവിക ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതത്ര കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് രാവിലെയാണ് കുറുനരികളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്.
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സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് തെരച്ചില് നടത്തിയപ്പോഴാണ് സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ടില് വൈദ്യുതി ലൈന് കണ്ടെത്തിയത്. സ്ഥിരമായി കാല്നട യാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും കടന്ന് പോകുന്നയിടത്താണ് വൈദ്യുതി ലൈന് പൊട്ടിവീണത്. എന്നാല് കുറുനരികളുടെ ജഡം കണ്ടതോടെയാണ് വഴിയാത്രക്കാര് ഷോക്കേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടിവീണത് കണ്ടതോടെ സമീപവാസികൾ ഉടൻ തന്നെ കെഎസ്ഇബി ഓഫിസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തെത്തി ഫ്യൂസ് ഊരി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത്. കനത്ത മഴയും കാറ്റും ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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