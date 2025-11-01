ETV Bharat / state

'ഉപജീവനത്തിന് ഭീഷണി, ഉൾനാടൻ മേഖല തകരും'; സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ

സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രദേശത്ത് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഭാഗം മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യ വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചാൾസ് ജോർജ്

protest against seaplane project
സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതി (ETV Bharat)
എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ. കേരളത്തിൻ്റെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ പരിപൂർണമായി തകർക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്നും, ഇത് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്നുമാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. കേരളത്തിൻ്റെ 'ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ പരിപൂർണമായും തകർക്കുകയും ആ മേഖലയിൽ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നപദ്ധതിയാണ് സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രദേശത്ത് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഭാഗം മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യ വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചാൾസ് ജോർജ് പറയുന്നു.

പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരോധനം ഭീഷണി

"നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് തേവര പാലം മുതൽ അഴിമുഖം വരെയുള്ള ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം നിലവിലുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബോൾഗാട്ടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ചെറുകിട വള്ളങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെയാണ് സീ പ്ലെയ്ൻ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതോടെ ബോൾഗാട്ടി ഭാഗത്തും മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം നടപ്പിലാകുമെന്നും" ചാൾസ് ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബോൾഗാട്ടിക്ക് പുറമേ, വിഴിഞ്ഞം, അഷ്ടമുടി, പുന്നമട, കുമരകം, വേമ്പനാട്, കോവളം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിരോധനം നടപ്പാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംഘടനകൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ ഒരു സംഘടനയുമായും ഫിഷറിസ് വകുപ്പോ ടൂറിസം മന്ത്രിയോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉപജീവനം തടയുന്ന ഈ നടപടി അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കണം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, ഫിഷറിസ് മന്ത്രി, ടൂറിസം മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ നടപടികൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ഐക്യവേദി വ്യക്തമാക്കി.

ചിറക് മുളയ്ക്കുന്ന സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ടൂറിസം വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സീ പ്ലെയിൻ റൂട്ടുകൾക്ക് ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കൊച്ചി കായലിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേക്ക് വിജയകരമായ പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെ പദ്ധതി വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽനിന്ന് ആവേശകരമായ പിന്തുണയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.

ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്ന റൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ 48 കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിച്ചു. ഡാമുകളിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധന മേഖലകളിലേക്കും പദ്ധതി വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നിരവധി കടമ്പകൾ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തി വരുന്നതെന്നും ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡാമുകളിലൂടെയുള്ള സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതി ഭാവി കേരളത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം.

ടൂറിസത്തിന് ഉണർവ്

സീ പ്ലെയിൻ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ടൂറിസം മേഖലകൾക്ക് വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിലവിൽ റോഡ് മാർഗം നാല് മണിക്കൂറിലധികം (തിരക്കേറിയ സീസണിൽ ഏഴുമണിക്കൂർ വരെ) വേണ്ടിവരുന്ന കൊച്ചി-മൂന്നാർ യാത്ര കേവലം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഗതാഗതക്കുരുക്കിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ആകാശക്കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ പദ്ധതി അവസരം ഒരുക്കും. ഇന്ത്യ വൺ, മെഹയിർ, പിഎച്ച്എൽ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ എയർലൈൻസ് കമ്പനികൾക്കാണ് നിലവിൽ റൂട്ടുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

