കടൽക്കൊള്ള തടയാൻ കാവലാളായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ; സമുദ്രവന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് പുതിയ കർമ്മപദ്ധതി

Published : May 13, 2026 at 5:52 PM IST

എറണാകുളം : സമുദ്രത്തിലെ അപൂർവ്വ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ അനധികൃത വ്യാപാരവും വേട്ടയാടലും തടയാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ) ആരംഭിച്ച ത്രിദിന ദേശീയ ശിൽപശാലയിലാണ് സമുദ്രവന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും സംയുക്ത കൂട്ടായ്‌മ എന്ന നിർദേശം ഉയർന്നുവന്നത്.

കൂട്ടായ പരിശ്രമം അനിവാര്യമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ

അനധികൃത വ്യാപാരം തടയുന്നതിനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിവിധ ഏജൻസികൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് ശിൽപശാലയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കേവലം നിയമനിർമാണം കൊണ്ട് മാത്രം സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ കടത്ത് തടയാനാകില്ല. വന്യജീവി സംരക്ഷണവും കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന തീരദേശവാസികളുടെ ഉപജീവനവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമീപനമാണ് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിനായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ബോധവത്‌കരിക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭീഷണിയായി സ്രാവ് ചിറക് വ്യാപാരം

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന സമുദ്രജീവികളുടെ അവയവങ്ങൾക്കായി നടക്കുന്ന വേട്ടയാടൽ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. സ്രാവ് ചിറക്, തിരണ്ടിയുടെ ഗിൽ പ്ലേറ്റുകൾ, കടൽവെള്ളരി, കടൽക്കുതിര, അപൂർവയിനം ശംഖുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കടത്തുന്നത്. 2010 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വലിയ അനധികൃത സ്രാവ് ഉത്‌പന്ന വേട്ടകളിൽ 82 ശതമാനവും സ്രാവ് ചിറകുകളായിരുന്നു എന്നത് വിഷയത്തിന്‍റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

അന്വേഷണത്തിന് കരുത്തേകാൻ ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ

പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കടൽജീവികളെയും അവയുടെ ഉത്‌പന്നങ്ങളെയും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുക എന്നത് പലപ്പോഴും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ മനു സത്യൻ പറഞ്ഞു. സമുദ്രജീവികളുടെ ജനിതക ഘടനയും മറ്റു ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വലിയ കരുത്താകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള സൈബർ സെൽ സംവിധാനങ്ങളും വന്യജീവി വേട്ട തടയാൻ അനിവാര്യമാണ്.

സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ, വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (WCCB), ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ്-ഇന്ത്യ (WWF) എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ഈ ദേശീയ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, സമുദ്ര സസ്‌തനികൾ, ശംഖിനങ്ങൾ, കടലാമകൾ എന്നിവയെ ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയുക. വന്യജീവി വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക. നിയമനടപടികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള ആധുനിക മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ ഫിൻഫിഷ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ശോഭ ജോ കിഴക്കൂടൻ, ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് സീനിയർ ഡയറക്‌ടർ ദീപാങ്കർ ഘോഷ് തുടങ്ങിയവരും വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്‌ധരും ശിൽപശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കടൽസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തീരദേശത്തിന്‍റ് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചകൾക്കാണ് ഈ സംഗമം വേദിയാകുന്നത്.

