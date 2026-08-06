മകനായുള്ള ഒരമ്മയുടെ കണ്ണീർ സമരം ജയിച്ചു; വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഗൗതമിനായി നാളെ തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കും!
വള്ളം മറിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് ദിവസം. മകനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി അമ്മ രേഷ്മ. നാളെ തെരച്ചില് പുനരാരംഭിക്കും...
Published : August 6, 2026 at 7:51 PM IST
കൊല്ലം: നീണ്ട കരയില് വള്ളം മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ മകനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേഷനിൽ അമ്മ രേഷ്മ ആരംഭിച്ച സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തില് നാളെ തെരച്ചില് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയതോടെയാണ് സമരം താല്ക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചത്.
കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മ രേഷ്മയാണ് നീണ്ടകര പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തിയത്. തനിക്ക് നീതി കിട്ടും വരെ സ്റ്റേഷനില് തുടരുമെന്ന് രേഷ്മ അറിയിച്ചിരുന്നു. മകനെ കാണാതായിട്ട് ഏഴ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പൊലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് രേഷ്മയുടെ ആരോപിച്ചായിരുന്നു സമരം. വിഷയത്തിൽ കോസ്റ്റൽ പൊലീസുമായി രേഷ്മ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും. ഇതിൽ പ്രകോപിതയായ രേഷ്മ ചർച്ച ബഹിഷ്ക്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഡിമാന്ഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് തെരച്ചിൽ നടത്താത്തതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വാദം. കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ കുടുംബം ഡിമാന്ഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നോ എന്നും രേഷ്മ ചോദിച്ചു. പൊലീസ്, ജില്ലാ കലക്ടര് തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള് തന്നെ നേരിട്ട് സന്ദര്ശിച്ച് ഉറപ്പ് തരുന്നത് വരെ തുടരുമെന്ന് രേഷ്മ വ്യക്തമാക്കി.
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"കേസില് യാതൊരു നടപടികളോ അന്വേഷണമോ പുരോഗതിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏഴ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും മകനെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പൊലീസ്, ജില്ല കലക്ടര് തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള് എന്നെ നേരിട്ട് സന്ദര്ശിക്കണം. അവരോട് മാത്രമേ ഞാന് എൻ്റെ ആവശ്യം തുറന്നു പറയൂ. കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാന് ഉള്ളതെല്ലാം അവര് ചെയ്തുവെന്നാണ് എന്നെ അറിയിച്ചത്. എന്നാല് തൃപ്തയല്ല. നേവിയെയും സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിനെയും ഈ കേസില് ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം" രേഷ്മ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നീണ്ടകരയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ സംഭവം
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30 നാണ് നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിനു സമീപം അഴിമുഖത്ത് തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞത്. പുത്തൻതുറയിൽ കടുവങ്കിൽ അച്ചുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മായാമി വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രേഷ്മയുടെ അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, മകൻ എന്നിവരാണ് വള്ളം മറിഞ്ഞു കാണാതായത്. അച്ഛൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി 3 മത്സത്തൊഴിലാളികളെയാണ് കാണാതായത്. വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്നുള്ള ജോൺ മത്യാസ്, മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഷിജിൻ എന്നിവരെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സംഭവങ്ങളില് സർക്കാരിന് ഏകോപനമില്ലെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
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