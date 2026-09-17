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മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ ആശങ്കയിൽ നാട്ടുകാര്‍; പുത്തൂർ കായലിൽ പരിശോധനക്ക് ഫീഷറീസും വാട്ടര്‍അതോറിറ്റിയും

കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെള്ളമെടുക്കാന്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ഭയം.ചത്തു പൊങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറോളം മല്‍സ്യങ്ങള്‍. വിഷം കലക്കിയതാണോ എന്നും സംശയം.

FISH DIE മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി THRISSUR MASS FISH DIE K RAJAN
Puthur Lake (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 6:39 PM IST

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തൃശൂർ: പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കായലിനു ചുറ്റുമുള്ള അഞ്ഞൂറിലേറെ വീട്ടുകാര്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ഭീതിയിലാണ്. പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കായൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുതടാകത്തില്‍ നാലു ദിവസം മുമ്പാണ് ഏതാനും മീനുകള്‍ ചത്തു പൊങ്ങിയത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച മുതലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്ത് പൊങ്ങി തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ മാത്രം 400 അധികം ചത്ത മീനുകളെ കണ്ടെത്തി. അതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലായി.

"കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളമാണിത്. എങ്ങിനെ ധൈര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. കരയിലുള്ള അഞ്ഞൂറോളം ആളുകള്‍ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കായലാണിത്." നാട്ടുകാരനായ സുഭാഷ് പറഞ്ഞു. "ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി മത്സ്യ കൃഷി ചെയ്‌തു വരുന്നുണ്ട്. വിഷം കലർത്തിയതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇതിനെതിരെ ഉടനടി പഞ്ചായത്ത് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കണം. അടുത്ത് നിരവധി വീടുകളുണ്ട്. അതിനാൽ കുടി വെള്ളത്തിന് മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടൊയെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കണം," പ്രദേശ വാസികളെല്ലാം ഇതേ ആവശ്യം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്.

ആശങ്കയിൽ പ്രദേശവാസികൾ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കായലിലും പരിസത്തുമായി 400ൽ അധികം മീനുകളാണ് ചത്തുപൊങ്ങിയത്. പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാട്ടർ അതോരിറ്റിയും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങുന്നതിനു കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകള്‍ക്കാണ് ഇരു ഏജന്‍സികളും മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.സംഭവമറിഞ്ഞ് മുന്‍ മന്ത്രിയും എം എല്‍എയുമായ കെ രാജനും പുത്തൂരിലെത്തി.

"പുത്തൂർ കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസരത്ത് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊങ്ങുന്നു എന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന വിഷയമാണിത്. ഇന്നലെ നേരിട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഇവിടെ എത്തുകയും വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മീനുകളുടെ പോസ്‌റ്റുമോർട്ടം ചെയ്യാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ ചത്ത് പൊന്തിയ കാർപ്പ് എന്ന മത്സ്യത്തിന് മാത്രമാണോ അതോ മറ്റ് മീനുകൾക്കും ഇത്തരം പ്രശ്‌നമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ രൂപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള റെമഡീസാണ് എടുക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും. അതുപോലെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ വീടുകളിലെ വെള്ളം ടെസ്‌റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്," എംഎൽഎ കെ രാജൻ പറഞ്ഞു.

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നാട്ടുകാർ പരാതി അറിയിച്ചതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. കായലിലെ വെള്ളത്തില്‍ വിഷം കലര്‍ന്നതാണെങ്കില്‍ അടുത്തുള്ള കിണറുകളിലേക്കും അത് ഊര്‍ന്നിറങ്ങില്ലേ എന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

കേരള ഫിഷറീസ് സർവ്വകലാശാല അധികൃതരും പ്രദേശത്ത് നിന്നും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. തങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെ കൂടി പ്രശ്‌നം ബാധിക്കുമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക പരിഗണിച്ചായിരുന്നു നടപടി. ഒല്ലൂർ എംഎൽഎ കെ രാജൻ, പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തുടങ്ങിയവരും സ്ഥലത്തെത്തി പരാതിക്കാരെ നേരിൽ കണ്ടു.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കായലിൽ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കട്ട്ല , രോഹു , കാർപ്പ്, വരാൽ തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് ഇവിടെ ചത്ത് പൊങ്ങിയതിലേറെ. അതതേസമയം കായലിലെ ചെറുമീനുകൾക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമോ വിഷം കലർന്നതോ ആണോ മീനുകൾ ചാകാൻ കാരണമെന്ന് സംശിയിക്കുന്നതായും ഫിഷറീസ്-വാട്ടർ അതോരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

FISH DIE
മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി
THRISSUR MASS FISH DIE
K RAJAN
MASS FISH DIES IN PUTHUR LAKE

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