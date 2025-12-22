ETV Bharat / state

എന്ന് തീരും ഈ "ദുർഗന്ധ" ജീവിതം? പൊറുതിമുട്ടി കരിയാപ്പ് നിവാസികൾ, കണ്ണടച്ച് അധികാരികൾ

'സാഗർ പേർൾ സീ ഫുഡ്‌ പ്രോഡക്‌ട്‌സ്' എന്ന കമ്പനിയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന ദുർഗന്ധവും മത്സ്യസംസ്‌കരണ മലിന ജലവും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിടപ്പാടവും കുടിവെള്ളവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനത.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 8:55 PM IST

കണ്ണൂർ: അതിഥികളെ വീട്ടിൽ വരുത്തി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവം തങ്കമണി വിവരിക്കുമ്പോൾ നല്ല നാളേക്ക് ഉള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവരിൽ അസ്‌തമിച്ചിരുന്നു. മത്സ്യ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പിൽ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുടുംബങ്ങളുടെ ദയനീയമായ കാഴ്‌ചയാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടംബ പഞ്ചായത്തിലെ കരിയാപ്പ് പ്രദേശം ഇന്ന് നേരിടുന്നത്.

'സാഗർ പേർൾ സീ ഫുഡ്‌ പ്രോഡക്‌ട്‌സ്' എന്ന കമ്പനിയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന ദുർഗന്ധവും മത്സ്യസംസ്‌കരണ മലിന ജലവും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിടപ്പാടവും കുടിവെള്ളവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടം ജനത.

മത്സ്യ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കരിയാപ്പിലെ നിവാസികളുട പ്രതികരണം (ETV Bharat)

പ്രദേശവാസിയായ തങ്കമണി തങ്ങളുടെ ദുരനുഭവം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുകയാണ്. "കടുത്ത ദുർഗന്ധത്താൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പലപ്പോഴും നിർത്താതെയുള്ള ഛർദിയാണ്. ശ്വാസംമുട്ട്, ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖങ്ങളുമായി എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വരെ ഇത് പൂട്ടുമെന്ന ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച മുതൽ വീണ്ടും ഇവർ ഫാക്‌ടറി കഴുകിയ വെള്ളം പ്രദേശത്തെ തോടുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്", തങ്കമണി പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ഫാക്‌ടറി പൂട്ടുമെന്ന് യാതൊരു വിധ പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്നും സമരത്തിനിറങ്ങിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തിൽ സമരപ്പന്തൽ ഉൾപ്പെടെ കത്തിച്ച സ്ഥിതി വന്നതായി തങ്കമണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വേദന മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂവെന്നും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതം നേരിട്ടത് പോലെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് പ്രദേശത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും തങ്കമണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മത്സ്യ മാലിന്യം പുറം തള്ളുന്ന തോട് (ETV Bharat)
പ്രദേശം, അതീവ പരിസ്ഥിതിലോലം കാടും, അരുവികളും, പുഴയും നിറഞ്ഞ സുന്ദരമായ ഭൂമികയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വാർഡുകൾ. ഉത്തരകേരളത്തിലെ അതി പ്രധാനമായ തെയ്യോട്ട് കാവിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശം. ഈ പ്രദേശത്താണ് സാഗർ പെർൾ സീ ഫുഡ്‌ പ്രോഡക്‌സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

തെയ്യോട്ട് കാവിലൂടെ പോകുന്ന ഉറവയുടെ ഉത്ഭവം ചെക്യാർപ്പ് കാവിൽ നിന്നുമാണെന്ന് സമരയതിനിറങ്ങിയവർ പറയുന്നു. ചെക്യാർപ്പ് കാവിലേക്ക് പടർന്ന പാറയുടെ വിവിധ കൈവഴികളിൽ നിന്നും ചാലായി കാവിലെ ചെറിയ കുളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അവിടുന്ന് മുപ്പതോളം ചെറിയ ചാലുകളുടെ സംഗമമായി തെയ്യോട്ട് കാവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുന്നയാണ് വിവാദമായ മത്സ്യ സംസ്‌കരണ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ലോഡ് കണക്കിന് മത്സ്യമാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. മത്സ്യ സംസ്‌കരണ മാലിന്യങ്ങൾ നേരെയൊഴുക്കി വിടുന്നത് ഈ തോട്ടിലേക്കാണ് എന്നാണ് പ്രദേശ വാസികൾ പറയുന്നത്. മീൻ പുഴുങ്ങി മത്സ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണ ശേഖരിച്ച ശേഷം വരുന്ന മലിന ജലവും മറ്റൊരു പൈപ്പ്‌ വഴി തോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.

പലവട്ടം ഫാക്‌ടറിയിലെത്തി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ കേൾവി കൊണ്ടില്ല. വോട്ടിനു വേണ്ടി ചില രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ തത്കാലികമായെങ്കിലും ഫാക്‌ടറി അടപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പുലർച്ചെയാണ് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നത്. ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും. മാലിന്യം കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും പ്രദേശ വാസിയായ കാർത്യയനി പറഞ്ഞു.

പ്രതികരണവുമായി സമരസമിതി
​ഈ മാലിന്യം പ്രകൃതിയിലേക്ക് പുറം തള്ളുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ-പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

​1. ജലമലിനീകരണം (Water Pollution)
​ജലത്തിലെ ഓക്‌സിജൻ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു (Oxygen Depletion). ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ജൈവാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ നദികളിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലും കലരുമ്പോൾ, അവയെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ സൂക്ഷ്‌മാണുക്കൾ ധാരാളം ഓക്‌സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ജലത്തിലെ ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും മത്സ്യങ്ങളും മറ്റ് ജലജീവികളും കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു.

​ആൽഗെകളുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നു അവസ്ഥ കാരണം (യൂട്രോഫിക്കേഷൻ) നൈട്രജൻ, ഫോസ്‌ഫറസ് തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ അധികമാകുമ്പോൾ ജലാശയങ്ങളിൽ ആൽഗെകളും പായലുകളും അമിതമായി വളരുന്നു. ഇത് ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുകയും ജലത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നത് തടയുകയും അതുവഴി മറ്റ് ജലസസ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
​പുറം തള്ളുന്ന എണ്ണയുടെ അംശങ്ങൾ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പാളികളായി വ്യാപിക്കുകയും, സൂര്യപ്രകാശം ജലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടസപ്പെടുത്തുകയും, ജലജീവികളുടെ ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മത്സ്യ മാലിന്യം പുറം തള്ളുന്ന തോട് (ETV Bharat)
​2. വായു മലിനീകരണം (Air Pollution)മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിൻ്റെയും മാലിന്യം ചീഞ്ഞഴുകുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദുർഗന്ധം പരത്തുന്നു.

ഇത് പരിസരവാസികളുടെ ജീവിതം ദുസഹമാക്കുന്നു. മാലിന്യം ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്‌കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മീഥെയ്ൻ പോലുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ
​1. ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ
​മലിനമായ ജലം കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിൽ കലരുന്നത് കാരണം കോളറ, ടൈഫോയ്‌ഡ് തുടങ്ങിയ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. രാസവസ്‌തുക്കൾ കലർന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

​2. ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ
​ഫാക്‌ടറികളിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധമുള്ള വാതകങ്ങളും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പരിസരവാസികൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ആസ്ത്മ, തലവേദന, ഓക്കാനം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാം.
​3. ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം
​പെറ്റ് ഫുഡ്‌സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന BHA, BHT, എത്തോക്‌സിക്വിൻ പോലുള്ള സംരക്ഷക വസ്‌തുക്കളുടെ അംശങ്ങൾ ജലത്തിലൂടെയും മണ്ണിലൂടെയും മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് കരളിൻ്റെയും വൃക്കകളുടെയും തകരാറുകൾ, ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഈ വ്യവസായങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും കണ്ടു പിടിക്കപ്പെടുകയോ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

മീനെണ്ണ, പെറ്റ് ഫുഡ്‌സ്‌ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രധാന രാസവസ്‌തുക്കളും സംയുക്തങ്ങളും
​1. മീനെണ്ണ (ഫിഷ്‌ ഓയിൽ) ഉത്പാദനത്തിലും ശുദ്ധീകരണത്തിലും പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളും മറ്റ് ശുദ്ധീകരണ രാസവസ്‌തുക്കളുമാണ്.
​ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ മീനെണ്ണ ചീഞ്ഞുപോകുന്നത് തടയാൻ ചേർക്കുന്നു.


വിറ്റാമിൻ ഇ (ടോകോഫെറോളുകൾ), BHT (ബട്ടൈലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്‌സിടോളുവിൻ) എന്നിവ സിന്തറ്റിക് ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിന്തറ്റിക് ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റാണ് എത്തോക്‌സിക്വിൻ. മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള ആസിഡുകളാണ് ഫോർമിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നിവ. മത്സ്യത്തെ അലിയിപ്പിച്ച് മീൻ തീറ്റയും എണ്ണയും വേർതിരിക്കുന്ന സിലേജ് പോലുള്ള പ്രക്രിയകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
​കൂടുതൽ സാന്ദ്രീകരിച്ച ഒമേഗ-3 ഓയിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ എണ്ണയെ മീഥൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈഥൈൽ എസ്റ്ററുകൾ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാറുണ്ട്.

2. പെറ്റ് ഫുഡ്‌സ് ഉത്പാദനത്തിൽ പോഷകങ്ങൾ, സംരക്ഷകവസ്‌തുക്കൾ, നിറങ്ങൾ, രുചികൾ, ഗന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി നിരവധി സംയുക്തങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. സംരക്ഷക വസ്‌തുക്കൾ, ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ, റോസ്മേരി സത്ത് എന്നിവ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നു. മീനെണ്ണയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന BHA, BHT, എത്തോക്‌സിക്വിൻ എന്നീ സിന്തറ്റിക് ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ പെറ്റ് ഫുഡിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചില പഠനങ്ങൾ ഇവയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത നിരവധി സിന്തറ്റിക് സംരക്ഷകവസ്‌തുക്കൾ (പ്രത്യേകിച്ച് BHA, BHT, Ethoxyquin എന്നിവ) ഇപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റയിലും പെറ്റ് ഫുഡ്‌സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ യാഥാർഥ്യമായി പല കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ജനകീയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം അടച്ചു പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പാരിസ്ഥിതിക ദോഷഫലങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ശുദ്ധജലാശയങ്ങൾ, അവയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ, വയലുകൾ ഉരക ജീവികൾ, ഷഡ്‌പദങ്ങൾ, ജീവചക്ര ശ്രേണികൾ എന്നിവയെ സാരമായി ബാധിക്കും.
