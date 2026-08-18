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മീൻവണ്ടിയുടെ ഹോണിന് പകരം പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദം; കണ്ണൂരിലെ ഈ മത്സ്യവ്യാപാരി ഒരു സംഭവമാണ്

സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന ഈ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം കുഞ്ഞിയെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തെയും അത്രയേറെ പരിചിതമാണ്

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മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചെറുകുന്നോൻകത്ത് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 11:03 AM IST

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കണ്ണൂർ: മീൻവണ്ടിയുടെ ഹോൺ മുഴങ്ങേണ്ടയിടത്ത് നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഹൃദ്യമായ പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദം. മത്തിയും അയലയും വിൽക്കുന്നതിനിടയിലും സംഗീതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ചപ്പാരപ്പടവ് പെരുവന സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി. കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് പാഴ്‌മുളന്തണ്ടിലെ സംഗീതം ജീവവായു പോലെയാണ്.

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി സ്വന്തം ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോയിൽ മത്സ്യവിപണനം നടത്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി. രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അഴീക്കലിൽ നിന്നോ ആയിക്കരയിൽ നിന്നോ മത്സ്യം ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവ്. തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ്, പുളിമ്പറമ്പ്, മുറിയാത്തോട്, മംഗലശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകൾക്ക് മുന്നിലൂടെയാണ് കച്ചവടയാത്ര. സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന ഈ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം കുഞ്ഞിയെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തെയും അത്രയേറെ പരിചിതമാണ്. വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയാൽ പിന്നെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ലോകത്താണ് ഈ കലാകാരൻ. രാത്രികളിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം പുല്ലാങ്കുഴൽ വായനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കും.

മത്സ്യ വിപണനത്തോടൊപ്പം സംഗീതത്തിലും മികവ് തെളിയിച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി (ETV Bharat)

സ്വയം പഠിച്ചെടുത്ത സ്വരവിസ്‌മയം

യാതൊരുവിധ പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനവും ലഭിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കല സ്വായത്തമാക്കിയത്. ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് സുഹൃത്തായ അഡ്വ. എ വി കണ്ണനിൽ നിന്നാണ് പുല്ലാങ്കുഴൽ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ കുഞ്ഞി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സംഗീതത്തോടുള്ള തൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ആദ്യം പങ്കുവച്ചതും ഇതേ സുഹൃത്തിനോടാണ്. അവിടെനിന്ന് അടിസ്ഥാന സ്വരങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചെടുത്ത അദ്ദേഹം ബാക്കിയെല്ലാം സ്വന്തമായി പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഗാനങ്ങൾ പൂർണമായും മനഃപാഠമാക്കി വായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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നാട്ടിലെ ചെറിയ പരിപാടികളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കലാവാസന പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ വലിയ വേദികളിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കലാകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. തനിക്ക് ആവശ്യമായ പുല്ലാങ്കുഴലുകൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്നത്. ഭാര്യ അഫ്‌സത്തും മക്കളായ സഫൈർ, ഫാരിസ്, ഷിഫ്‌നസ് എന്നിവരും പൂർണ പിന്തുണയുമായി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

ഏറെ ശ്രമകരം ഈ കല

മുളയോ ലോഹമോ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന സുഷിര വാദ്യമായ ഓടക്കുഴൽ അഥവാ പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. ചുണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായു കടത്തിവിടുന്നതിനൊപ്പം വിരലുകൾ കൊണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചും തുറന്നുമാണ് ഇതിൽ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഈ കലയിൽ ശരിയായ ഇരിപ്പും ശരീരഭാവവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിവർന്നിരുന്ന് വാദ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനിയന്ത്രണം കൃത്യമാകുകയും നാദം കൂടുതൽ മനോഹരമാകുകയും ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഈ കലയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വലിയ വേദികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

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