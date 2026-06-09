ട്രോളിങ് നിരോധനം; സൗജന്യ റേഷന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, മത്സ്യകൃഷി പുരസ്കാരങ്ങള്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം
മത്സ്യകൃഷി അവാർഡുകൾക്കും ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ സൗജന്യ റേഷനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വരും.
Published : June 9, 2026 at 8:27 PM IST
എറണാകുളം: മത്സ്യമേഖലയിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും ട്രോളിങ് നിരോധന കാലയളവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ റേഷൻ ആനുകൂല്യത്തിനുമായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അർഹരായ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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മികച്ച മത്സ്യകൃഷി പുരസ്കാരങ്ങൾ
സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധനസഹായ പദ്ധതികളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ചെലവിലോ മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച കർഷകർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്. കർഷകരുടെ അധ്വാനത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുക കൂടിയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
പ്രധാന അവാർഡ് വിഭാഗങ്ങൾ
വ്യക്തിഗത വിഭാഗം: ഓരു ജല മത്സ്യകർഷകൻ, ശുദ്ധജല മത്സ്യകർഷകൻ, ചെമ്മീൻ കർഷകൻ, നൂതന മത്സ്യകൃഷി രീതികൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കർഷകൻ.
അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങൾ: അലങ്കാര മത്സ്യ റിയറിങ് യൂണിറ്റ് കർഷകൻ, കല്ലുമ്മക്കായ കർഷകൻ, വീട്ടുപിന്നാമ്പുറങ്ങളിലെ മത്സ്യവിത്ത് ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് കർഷകൻ.
സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രൊഫഷണലുകളും: മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മികച്ച അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർമാർ, പ്രോജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ.
നൂതന സംരംഭങ്ങൾ: മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആശയങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്നവേറ്റീവ് അക്വാകൾച്ചർ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
താൽപര്യമുള്ളവർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി ജൂൺ 12 ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുൻപായി ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസിലോ പരിധിയിലുള്ള മത്സ്യഭവനുകളിലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ട്രോളിങ് നിരോധനം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും പീലിംഗ് ഷെഡുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും ആശ്വാസമേകാനാണ് സൗജന്യ റേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധവും രേഖകളും:
തൊഴിലാളികൾ വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കണം.
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ: റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ വ്യക്തമായ പകർപ്പ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പാസ് ബുക്കിൻ്റെ പകർപ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന യാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പീലിംഗ് ഷെഡ് ഉടമയുടെ കൃത്യമായ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം.
അവസാന തീയതി: പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 2026 ജൂൺ 15നകം എറണാകുളം, മുനമ്പം, ചെല്ലാനം, ഞാറക്കൽ എന്നീ മത്സ്യഭവൻ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സംശയനിവാരണങ്ങൾക്കും
0484-2394476 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
ഇമെയിൽ വിലാസം: ddfisheriesekm@gmail.com
ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം
കേരളത്തിൻ്റെ തീരക്കടലിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 9) അർധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വരും. ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രോൾ വലകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കടൽക്ഷോഭവും മത്സ്യ ലഭ്യതക്കുറവും മൂലം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വരുന്നത്.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരമ്പരാഗത മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക് വേണ്ടത്ര ലഭിക്കാറില്ല. സാമ്പത്തിക ആശ്വാസ പദ്ധതികളും പുതിയ നിരീക്ഷണ-പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും മേഖലയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അടിയന്തര ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റെ ചാൾസ് ജോർജ്ജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മത്സ്യ വരൾച്ചാ പാക്കേജ് പ്രഖ്യപിക്കണമെന്നതുൾപ്പടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളുമായി ഫിഷറീസ് മേഖയിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ സംയുക്തമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്ന് മത്സ്യ തൊഴിലാളി ഐക്യ വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചാൾസ് ജോർജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പും രാജ്യാന്തര മാതൃകകളും
ദേശീയതലത്തിൽ എല്ലാ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 61 ദിവസത്തെ നിരോധനം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും 52 ദിവസമായി തുടരുകയാണ്. എട്ടുവർഷം മുമ്പ് (2018-ൽ) അന്നത്തെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരോധനം 60 ദിവസമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും അത് നടപ്പിലായിട്ടില്ല.
കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ട്രോളിങ് സംവിധാനം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ മത്സ്യബന്ധന രീതിയാണ്.
ചെമ്മീൻ, കിളിമീൻ, കൂന്തൽ, നങ്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഇത് പൂർണ്ണമായി തകർക്കുന്നു. ഈ ഭീഷണി മുൻനിർത്തി ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: ഇന്തോനേഷ്യ 1979 മുതൽ വർഷം മുഴുവൻ ട്രോളിംഗ് നിരോധിച്ചു.ശ്രീലങ്ക 2017 മുതൽ പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ സൗദി അറേബ്യ (5 മാസം), കെനിയ, ബഹറിൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (4 മാസം വീതം), മൊസാമ്പിക് (3 മാസം) എന്നിങ്ങനെ ട്രോളിങ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
കേരളത്തിൽ 1988 മുതൽ ഡോ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മീഷൻ ശിപാർശ പ്രകാരം 3 മാസത്തെ നിരോധനം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി അത് 45ൽ നിന്ന് 52 ദിവസത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഉയർത്തിയത്. പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ 90 ദിവസത്തെ നിരോധനം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ 2013ലെ സൈറ ബാനു - സുനിൽ മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റി 60 ദിവസത്തെ നിരോധനത്തിനാണ് ശിപാർശ നൽകിയത്. ട്രോളിങ് നിരോധനത്തിനൊപ്പം വലക്കണ്ണികളുടെ നിയന്ത്രണം, ചെറു മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് തടയൽ, രാത്രികാല മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം എന്നിവയും ചർച്ചയാകേണ്ടതുണ്ട്.
തീരത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന വിലക്കയറ്റവും 'മത്സ്യ വരൾച്ചയും'
മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ, വലകൾ, എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയുടെ വൻ വിലക്കയറ്റം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുകയാണ്. മുൻപ് 103 രൂപയായിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ വില പിന്നീട് 153 രൂപയായും നിലവിൽ 165 രൂപയായും വർധിച്ചു. ഇതിന് ആനുപാതികമായി മത്സ്യലഭ്യതയിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഭവമായ മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ വന്ന ഇടിവ് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി തിരികെ ലഭിക്കുന്ന മത്തികളാകട്ടെ വളർച്ച മുരടിച്ചവയുമാണ്. ഇവ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പൊടിക്കാൻ മാത്രമായാണ് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഈ വർഷം 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന കേന്ദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ (CMFRI) മുന്നറിയിപ്പ് തൊഴിലാളികളിൽ കൂടുതൽ ഭീതി പടർത്തുന്നു.
കേന്ദ്ര നയങ്ങളും അവഗണനയും
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'ബ്ലൂ ഇക്കണോമി' നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരക്കടലിലേക്ക് വൻകിട കമ്പനികളുടെ കപ്പലുകൾ വരുന്നത് പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. കടൽ മണൽ-കരിമണൽ ഖനനങ്ങളും കപ്പൽ അപകടങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുന്നു. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച 14.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം പോലും ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.
മത്സ്യ വരൾച്ച പാക്കേജ് എന്ന തങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യം അധികൃതർ നിരന്തരം തള്ളിക്കളയുകയാണെന്ന് കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചാൾസ് ജോർജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിരോധനം നിലവിൽ വരുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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