72-ാം വയസിൽ കന്നിവോട്ട് ചെയ്ത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കൃഷ്ണൻ; സന്തോഷത്തില് പങ്കുചേര്ന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും
1980 മുതൽ കുവൈറ്റിൽ മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന കൃഷ്ണന്, ഒരിക്കൽപോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നാട്ടിലെത്താനോ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല
Published : December 11, 2025 at 4:00 PM IST
കാസർകോട്: എഴുപത്തി രണ്ടാം വയസിൽ തൻ്റെ കന്നിവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുചേർന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ എ കൃഷ്ണൻ. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്ത് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
ഒളവറ സങ്കേത ഗവൺമെൻ്റ് യുപി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ 755-ാം നമ്പർ വോട്ടർ ആയാണ് കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ കർതവ്യം നിർവഹിച്ചത്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഭാര്യ ഇന്ദിരയ്ക്കും മക്കളായ പ്രിയങ്ക, പ്രിയേഷ്, പ്രീതി എന്നിവര്ക്കുമൊപ്പം കുടുംബസമേതമായാണ് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിയത്.
40 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്
വർഷങ്ങളായി നീണ്ടുകിടന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് സഫലമായതെന്ന് കൃഷ്ണൻ വികാരഭരിതനായി പറഞ്ഞു. 30-ാമത്തെ വയസിലാണ് ഗള്ഫിലേക്കു പോകുന്നത്. അതിനു മുന്പ് മംഗലാപുരത്തായിരുന്നു ജോലി. 1980 മുതൽ കുവൈറ്റിൽ മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന കൃഷ്ണന്, ഒരിക്കൽപോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നാട്ടിലെത്താനോ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
"ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വരുമ്പോഴും വിദേശത്തായിരിക്കും. നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളും ഉത്സവലഹരിയും പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നും. പക്ഷേ, പെട്ടെന്ന് വന്നാലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല," കൃഷ്ണൻ ഓർമിച്ചു.
വോട്ടിങ് മെഷീന് ആദ്യം
വോട്ടിങ് മെഷീനോ, ബാലറ്റ് പേപ്പറോ ഇതിനുമുമ്പ് താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അനുഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിദേശത്തുള്ള ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്വപ്നം പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ വോട്ടിങ് ബൂത്തിലെത്തിയതും വിരലിൽ മഷി പുരട്ടിയതും. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വലിയ സന്തോഷം മറക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കര്തവ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം. ആദ്യമായി വോട്ടിങ് സ്ലിപ്പ് കൈയില് കിട്ടി അതില് കൃഷ്ണന് എന്ന പേര് കണ്ടപ്പോള് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയെന്നും കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ കന്നിവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായതിലൂടെ ഓരോ പൗരനും തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടുകാരനായ എ. കൃഷ്ണൻ. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ അവകാശം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും പോളിങ് ബൂത്തിന് സമീപം കൂടിയിരുന്നു.
Also Read: വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കല്യാണിയും കുള്ളിയും, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്ച