ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് കീഴിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ 'മുത്തലാഖ്' കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; പ്രധാന തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ ഫോൺ 'ഹാക്ക്' ചെയ്തു
യുസിസി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രത്യേകമായി നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യ കേസായിരുന്നു ഇത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
Published : May 18, 2026 at 7:02 PM IST
ഡെഹ്റാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) നടപ്പിലാക്കിയതോടെ 'ഹലാല', 'മുത്തലാഖ്' കേസുകൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. മുത്തലാഖ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് പരാതിക്കാരിയുടെ സഹോദരൻ രംഗത്ത് എത്തി. സഹോദരീഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധു തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഫോണിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ചോർത്തി എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇല്ലാതാക്കിയതായി സ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ ബുഗവാല ആരോപിക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
നിർണായക തെളിവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ, കോൾ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവയും ഇല്ലാതാക്കിയതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രതിയായ റഹ്മാനെതിരെ ഐടി ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭർത്താവും ഭർതൃവീട്ടുകാരും തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഭർത്താവ് 'മുത്തലാഖ്' ചൊല്ലുകയും 'ഹലാല' ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും ഇവർ ഉന്നയിച്ചു. ഇവരുടെ സഹോദരനാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്.
കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് എസ്എസ്പി പ്രമേന്ദ്ര ദോബലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. യുസിസി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 'ഹലാല', 'മുത്തലാഖ്'സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കേസായതിനാൽ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. യുസിസി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രത്യേകമായി നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യ കേസ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പൊലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ റൂർക്കി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
