സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴകുറയും; സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മഞ്ഞ അലർട്ടുണ്ട്. മെയ് 12ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
Published : May 11, 2026 at 11:36 AM IST
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശ്രീലങ്കയോട് ചേർന്ന് പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമർദമാണിത്. പുലർച്ചെ 5.20 ഓടെയാണ് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്. വേനൽമഴയ്ക്കൊപ്പം ന്യൂനമർദ സ്വാധീനം കൂടി വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുകാരണം കേരളത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് വിശദീകരണം.
തത്കാലം ഇത് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല. രൂപപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ന്യൂനമർദം തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൻ്റെ വരും മണിക്കൂറുകളിലെ സഞ്ചാരം പരിശോധിച്ചാകും കൂടുതൽ പ്രവചനങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ മറ്റു തീരങ്ങളിൽ സ്വാധീനം എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മെയ് 14 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാൽ മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരും തീരദേശവാസികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അധികൃതർ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
കൊടുംചൂടിന് ശമനമില്ല
മഴ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും കൊടുംചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചിക അപകടകരമായ നിലയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേക കരുതലെടുക്കണം. വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും സുരക്ഷാമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. പകൽ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
ഉയർന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതത്തിനും സൂര്യാതപത്തിനും കാരണമാകും. നിർജലീകരണം തടയാൻ എപ്പോഴും കൈയിൽ ശുദ്ധജലം കരുതണം. ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. കാപ്പിയും ചായയും പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. അയഞ്ഞ ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ ചൂടിനെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാം. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും ഉയർന്ന താപനില തുടരാനാണ് സാധ്യത.
തീരദേശത്ത് പൂർണ ജാഗ്രത
കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ നിലവിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഔദ്യോഗിക വിലക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും ശക്തമായ തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ആളുകൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. കടൽത്തീരത്തേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, കന്യാകുമാരി മേഖലകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്നാണ് കർശന നിർദേശം.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുതികൾ നേരിടാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് റവന്യു വകുപ്പ്, പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന എന്നിവരോട് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.
