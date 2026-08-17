കൊളംബോയെയും സിംഗപ്പൂരിനെയും മറികടക്കാം; വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ സമ്പൂര്ണ കയറ്റിറക്കുമതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ
വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യ കയറ്റുമതി കണ്ടെയ്നർ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നാളെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
Published : August 17, 2026 at 7:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ചരക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കൊളംബോ, സിംഗപ്പൂർ, ദുബായ് പോർട്ടുകളെ ഇനി ആശ്രയിക്കേണ്ട. വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തുനിന്നും ലോകത്തിലെ സുപ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും ഇനി നേരിട്ട് ചരക്കു കയറ്റുമതി സാധ്യമാകും. വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യ കയറ്റുമതി കണ്ടെയ്നർ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ നാളെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇതോടെ കയറ്റിറക്കു സാധ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന വാണിജ്യ കവാടമായി വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര മാരിടൈം ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ നവസേവ, മുന്ദ്ര തുറമുഖങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ സൗകര്യമുള്ളത്.
കേരളത്തിൽനിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുമുള്ള ചരക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി, തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖങ്ങൾ വഴി കൊളംബോയിലെത്തിച്ച ശേഷം അവിടെനിന്ന് ദുബായ്, സിംഗപ്പൂർ തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിക്കാറുള്ളത്. കൊളംബോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ചരക്കെത്തിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തുനിന്നാണ്. അതേസമയം കയറ്റുമതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇനി വിഴിഞ്ഞത്ത് ചെറിയ കാർഗോ കപ്പലുകളിൽ ചരക്കെത്തിച്ച് മദർ ഷിപ്പുകളിൽ കയറ്റി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിക്കാം. കിഴക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാതയിൽനിന്ന് 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മാത്രമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതും വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
സാധാരണഗതിയിൽ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് കപ്പലിൽ കയറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ അമേരിക്കയിലെ ഒരു തുറമുഖത്തെത്തണമെങ്കിൽ നിലവിൽ 80 ദിവസത്തോളമെടുക്കുമെന്ന് സീഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഡോ. കെ. എൻ. രാഘവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിഴിഞ്ഞത്ത് കയറ്റുമതി സൗകര്യമെത്തുന്നതോടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നെത്തുന്ന മദർ ഷിപ്പുകളിൽ നേരിട്ട് ചരക്കുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം എത്തിക്കാം. ഇത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ചരക്കെത്തുന്നതിനുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കും. ഒരു കാർഗോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് കയറ്റുമതിക്കാരന് അതിന്റെ പണം ലഭിക്കുക. ചരക്കുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ വൈകുംതോറും പണം ലഭിക്കുന്നതും വൈകും. എന്നാൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് കയറ്റുമതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുമെന്നത് വേഗത്തിൽ പണം ലഭിക്കാൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് സഹായകമാകും.
കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നതിനുള്ള കസ്റ്റംസ് സംവിധാനമായ കണ്ടെയ്നർ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ കൂടി വിഴിഞ്ഞത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോ. രാഘവൻ പറഞ്ഞു. ചരക്കുകൾ അതിവേഗം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതോടെ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് അതിവേഗം പണവും ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരക്കു സർവീസുകളുള്ള ഷിപ്പിംഗ് ലൈനറുകളിലൊന്നാണ് എംഎസ്സി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരുടെ കപ്പലുകൾ മുഖേനയാണ് വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് കൂടുതൽ മദർ ഷിപ്പുകൾ എത്തുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിവേഗം ചരക്കെത്തിക്കുന്നതിന് എംഎസ്സിയുമായുള്ള സഹകരണം വളരെ നല്ലതാണ്. ലോകത്തിലെ വൻകിട തുറമുഖങ്ങൾ പലതും വൻകിട ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൽ എംഎസ്സി നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഗുണകരമാകുമെന്നും ഡോ. രാഘവൻ പറഞ്ഞു.
എക്സിം (EXIM) സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഈ മേഖലയിൽ വെയർഹൗസിംഗ്, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, കണ്ടെയ്നർ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ എന്നിവയുടെ അതിവേഗ വളർച്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതോടൊപ്പം വി. ഡി. സതീശൻ സർക്കാർ പ്രഥമ ബജറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച 'മിഷൻ സമുദ്ര'യുടെ പ്രഖ്യാപനവും ചടങ്ങിലുണ്ടാകും. തുറമുഖാധിഷ്ഠിത വ്യവസായ-ലോജിസ്റ്റിക്സ് പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ സമുദ്ര. 8 വ്യവസായ ക്ലസ്റ്ററുകൾ, 3 പുതിയ നഗരങ്ങൾ, കേരളത്തിന്റെ 600 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന തീരപ്രദേശം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാരിടൈം ഇക്കണോമിക് കേന്ദ്രമായി വിഴിഞ്ഞത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന പോർട്ട് സിറ്റി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് മിഷൻ സമുദ്ര. ഇതിനായി 400 കോടി രൂപയുടെ ഉത്തേജക ഫണ്ടാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ കവാടമായി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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