സതീശൻ സര്ക്കാരിന് പരീക്ഷണം, കേരളം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടില്, 38 വാര്ഡുകളിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു
കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനുകളിലെ ഓരോ വാർഡുകളിലും, ചാലക്കുടി, ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം, മട്ടന്നൂർ എന്നീ നഗരസഭകളിലെ 3 വാർഡുകളിലും, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലും ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്
Published : September 28, 2026 at 9:00 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആരവങ്ങൾ ഒടുങ്ങി മാസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ കേരളം വീണ്ടുമൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളിലായുള്ള 38 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലേക്ക് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 28) ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജനവിധി ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭരണപക്ഷമായ യു.ഡി.എഫിനും പ്രതിപക്ഷമായ എൽ.ഡി.എഫിനും ഒപ്പം സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ ബി.ജെ.പിക്കും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഏറെ നിർണായകമാണ്.
കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആകെ 126 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതിൽ 64 പുരുഷന്മാരും 62 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 7 വാർഡുകളിലായി 23 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നത്.
കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനുകളിലെ ഓരോ വാർഡുകളിലും, ചാലക്കുടി, ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം, മട്ടന്നൂർ എന്നീ നഗരസഭകളിലെ 3 വാർഡുകളിലും, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലും ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
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എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകം?
പൊതുവേ തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രാദേശിക വികസന വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ളതാണെങ്കിലും, ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം വാനോളമാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാർഡ് കൗൺസിലർമാരായിരുന്ന പലരും എം.എൽ.എമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഒഴിവുകളിലാണ് പ്രധാനമായും എട്ടിടത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലായി ഈ ഫലം മാറുമെന്നതിനാൽ മുന്നണികളെല്ലാം സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളുമായാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഞായറാഴ്ച പരസ്യപ്രചാരണം സമാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നു.
പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രാജിവെച്ച ഒഴിവുകൾ
കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് എം.എൽ.എമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കൗൺസിലർ/പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ച ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർഡുകളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ കുറ്റിച്ചിറ ഡിവിഷൻ
ഇവിടെ കൗൺസിലറായിരുന്ന പ്രമുഖ എം.എസ്.എഫ് മുൻ ദേശീയ നേതാവ് ഫാത്തിമ തഹലിയ പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് എം.എൽ.എ ആയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത്. ഇവിടെ യു.ഡി.എഫിനായി ഫർസീന അറക്കലും എൽ.ഡി.എഫിനായി ടി.ടി ജംഷീനയും എൻ.ഡി.എയ്ക്കായി കെ. ജീജയും മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു.
കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ അയ്യപ്പൻകാവ് വാർഡ് (വാർഡ് 19)
കൗൺസിലറായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദീപക് ജോയ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഈ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ അജിത് കുമാർ എ.കെയെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലറ ഡിവിഷൻ
ഇവിടെ വിജയിച്ചിരുന്ന യു.ഡി.എഫിലെ സുധീർഷാ പാലോട് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത്.
മാടപ്ലാത്തുരുത്ത് വാർഡ്
എറണാകുളത്തെ വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ മാടപ്ലാത്തുരുത്ത് വാർഡിലെ ഫലം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് നിർണായകമാണ്, കാരണം ഈ വാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വടക്കൻ പറവൂരിലാണ് വരുന്നത്. കിഴക്കമ്പലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിക്ക് പൂതൃക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോലഞ്ചേരി ഈസ്റ്റ് വാർഡിലെ മത്സരം തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം തെളിയിക്കാൻ അത്യന്തം നിർണായകമാണ്.
വോട്ടെടുപ്പും വോട്ടെണ്ണലും
സംസ്ഥാനത്തെ 385 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടിങ് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ തുടരും. വോട്ടർമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വാർഡുകളുടെ പരിധിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും പ്രാദേശിക അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 29) രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. ഉച്ചയോടെ ജനമനസ് ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം പുറത്തുവരും.
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