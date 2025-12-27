ETV Bharat / state

'പടക്കമില്ലാതെ എന്താഘോഷം'; ന്യൂ ഇയർ പൊടിപൊടിക്കാനൊരുങ്ങി ഇടുക്കി; പടക്കക്കടകളിൽ തിരക്കേറുന്നു

ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ന്യൂയർ ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. നാടാകെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ തിരക്കേറുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിലെ പടക്കക്കടകളിൽ.

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 27, 2025 at 7:40 PM IST

ഇടുക്കി: "ന്യൂയറും ക്രിസ്‌മസും വന്നാൽ പിന്നെ പടക്കമില്ലാതെ എന്താഘോഷം" എന്ന നാട്ടുചൊല്ല് പോലെ, ആഘോഷകാലങ്ങളിൽ പടക്കം മലയോര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പുതുവസ്ത്രങ്ങളും കേക്കുകളും മറ്റ് ഉത്സവസാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് ഒപ്പം പടക്കങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും ഇവിടെ ഒരുതരത്തിൽ നിർബന്ധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ക്രിസ്‌മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സജീവമായ പടക്ക വിപണി, ന്യൂ ഇയർ വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ ഉണർവിലാണ്. ക്രിസ്‌മസ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒച്ചയും ബഹളവുമില്ലാതെ എങ്ങനെ പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കും എന്ന ചിന്തയിലാണ് പലരും.

ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചെങ്കിലും മലയോര മേഖലകളിൽ പടക്ക വിപണിയുടെ ചൂട് ഇപ്പോഴും കുറയുന്നില്ല. പുതുവത്സരത്തെ ആവേശത്തോടെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചതോടെ, പലരും പടക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്ന വർണ്ണാഭമായ പടക്കങ്ങളും ശബ്‌ദവിസ്‌മയങ്ങളുമാണ് വിപണിയിൽ കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്‌മസ് കാലത്ത് തുറന്ന പടക്കക്കടകൾ മിക്കതും ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി കൂടുതൽ സജീവമായി തുടരുകയാണ്.

കടയിൽ നിന്നും ആളുകൾ പടക്കം വാങ്ങുന്നു. (ETV Bharat)

വ്യാപാരികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തവണ പടക്കക്കച്ചവടം പൊതുവേ നല്ല രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ക്രിസ്‌മസ് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തിരക്ക്, ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിന് മുന്നോടിയായി വീണ്ടും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബങ്ങളായി എത്തി പടക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും, കുട്ടികളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നവരുമാണ് കടകളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ചെറിയ പടക്കങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ശബ്‌ദവിസ്ഫോടനങ്ങളുള്ളവ വരെ ആവശ്യക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട്.

പ്രതിസന്ധിയായി ശിവകാശിയിലെ മഴ

എന്നാൽ ഈ വർഷം പടക്ക വിപണിയെ കുറച്ചൊക്കെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മഴ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവകാശിയിൽ ഉണ്ടായ മഴ വിപണിയിൽ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരിയായ നൗഷാദ് പറയുന്നു.

പടക്ക നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമായതോടെ ചില വെറൈറ്റി പടക്കങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും തടസം നേരിട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വിപണിയിൽ ചില തരത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവാണെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

ന്യൂ ഇയർ പൊടിപൊടിക്കാനൊരുങ്ങി ഇടുക്കി (ETV Bharat)

ശിവകാശിയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പടക്കങ്ങളും എത്തുന്നത്. അതിനാൽ അവിടെയുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നേരിട്ട് വിപണിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ മഴ മൂലം ഉൽപാദനം കുറയുകയും, ചില പടക്കങ്ങൾ വൈകി എത്തുകയും ചെയ്‌തതോടെ ആവശ്യത്തിന് സാധനം ലഭിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ നേരത്തെ തന്നെ പടക്കങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറിയത്. ഇനി പിന്നീട് കിട്ടുമോ എന്നുറപ്പില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങി വയ്ക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് പലരും.

പടക്കക്കടയിലെ വ്യാപാരി നൗഷാദ്. (ETV Bharat)

പടക്കങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ

നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ പടക്കങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ലഭ്യത കുറവായതോടെ ചില പടക്കങ്ങൾക്ക് വിലയിൽ ചെറിയ വർധനവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഉപഭോക്താക്കൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ അതെല്ലാം അത്ര വലിയ പ്രശ്‌നമായി കാണുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ സന്തോഷവും കുടുംബങ്ങളിലെ ആഘോഷ മുഹൂർത്തങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് പലരും വാങ്ങൽ തുടരുന്നത്.

വ്യാപാരികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സുരക്ഷയ്ക്കും നിയമങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകിയാണ് ഇത്തവണ പടക്ക വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. അനുവദിച്ച സമയപരിധിയും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളും പാലിച്ചാണ് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നടത്തേണ്ടതെന്ന് അവർ ഉപഭോക്താക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ശബ്‌ദവും വായുമലിനീകരണവും കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങളിലേക്കാണ് ചിലർ മാറുന്നതെന്നും വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ ക്രിസ്‌മസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പടക്ക വിപണി സജീവമായിത്തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. പുതുവത്സരത്തെ ഉത്സവ മുഹൂർത്തങ്ങളോടെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് മലയോര മേഖലകൾ. ശിവകാശിയിലെ മഴ മൂലം ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും നിലവിലുള്ള പടക്കങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറവില്ല. ന്യൂ ഇയർ കൗണ്ട്ഡൗൺ അടുത്തുവരുന്ന ഓരോ ദിവസവും പടക്ക വിപണിയുടെ ചൂടും അതിനനുസരിച്ച് ഉയരുകയാണ്.

CHRISTMAS 2025
NEW YEAR CELEBRATIONS
FIREWORKS INCREASES IN IDUKKI
NEW YEAR CELEBRATIONS IN IDUKKI
FIRECRACKERS DEMAND INCREASED

