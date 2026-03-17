മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീപിടിത്തം; രോഗികളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ആര്ക്കും അപകടമില്ലെന്ന് മേയര്
തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾക്കും അപകടമില്ലെന്നും കത്തിയ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിയെന്നും മേയർ വി വി രാജേഷ്
Published : March 17, 2026 at 10:31 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീപിടുത്തം. മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ ഉള്ള രോഗികളെയും സ്റ്റാഫിനെയും മാറ്റി. വെൻ്റിലേറ്ററിൽ നിന്നുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിരവധി രോഗികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, അണയ്ക്കാനായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, കനത്തപുക രോഗികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾക്കും അപകടമില്ലെന്നും കത്തിയ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിയെന്നും മേയർ വി വി രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ഫയർഫോർഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സംസാരിച്ചു. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കും വകയില്ല. എല്ലാ രോഗികളും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീപിടിത്തമുണ്ടായതിന് അടുത്തുള്ള ഐസിയുവിൽ 33 രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന പുക അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.