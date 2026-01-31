കാസർകോട് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം; ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം
സംഭവത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : January 31, 2026 at 11:07 AM IST
കാസർകോട്: അനന്തപുരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്ക് വുഡ് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിലാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുക്കുന്ന പാളികളാണ് കത്തിനശിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. പൊലീസും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തുണ്ട്.
തീ അണയ്ക്കാൻ കാസർകോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, ഉപ്പള, കുറ്റിക്കോൽ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ എട്ടു യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിൽ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം കത്തിനശിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കാസർകോട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുലർച്ചെ 3.55 ഓടെയാണ് അപകട വിവരം ലഭിച്ചത്, തുടർന്ന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലേയ്ക്ക് തീ വേഗത്തിൽ പടർന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ആദ്യം തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, സമീപത്തുള്ള ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുത്തതായും എട്ട് ഫയർ ടെൻഡറുകൾ തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, മര ഷീറ്റുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ തീയിൽ കത്തിനശിച്ചു.
ഫാക്ടറി പരിസരത്ത് ചില ജീവനക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഫാക്ടറി മാനേജ്മെൻ്റുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം നഷ്ടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബെംഗളൂരു മെട്രോ മാളിൽ വൻ തീപിടിത്തം
ഈ മാസമാണ് ബെംഗളൂരു മെട്രോ മാളിൽ വൻ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. മറാത്ത ഗലിയിലുള്ള സുഖസാഗർ മെട്രോ മാളിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. മെട്രോ മാളിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നിലകൾ പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയായി.
നിരവധി സാധനങ്ങളും കത്തിനശിച്ചു. മാളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കടകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിനശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.
