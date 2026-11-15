ദുർഘട മേഖലകളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം: സാഹസിക ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പുമായി ഫയർഫോഴ്സ്
കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ 13 ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സേനാംഗങ്ങൾക്കായാണ് പരിശീലന പദ്ധതി ഒരുക്കിയത്
Published : November 15, 2026 at 11:25 AM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട് : വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള കാട്ടരുവികളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളാണ്. നുരഞ്ഞുപതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നീന്തിയും സമയം ചെലവഴിച്ചും ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടങ്ങളിൽ അപകടക്കെണിയാകാറുണ്ട്. ഓരോ കാലവർഷക്കാലത്തും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽപ്പെട്ട് നിരവധി പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത്. ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവരെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി രക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുകയാണ് പ്രത്യേക പരിശീലന പദ്ധതി.
ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ കുമ്പിടാംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക റിവർ റെസ്ക്യൂ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ പതിമൂന്ന് ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സേനാംഗങ്ങൾക്കായാണ് പരിശീലന പദ്ധതി ഒരുക്കിയത്. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും ശക്തമായ നീരൊഴുക്കുള്ള പുഴകളിലും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ അതിവേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സേനാംഗങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം; സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം
മലയോര മേഖലകളിലെ പുഴകളിലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വലിയ അപകടസാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പുഴകളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളും പ്രദേശവാസികളും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പുഴയുടെ നടുവിലും മറുകരകളിലുമായി കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതും പതിവാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്.
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അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സേനാംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ ആധുനിക രക്ഷാപ്രവർത്തന രീതികളിലാണ് പരിശീലനം കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ 13 ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സേനാംഗങ്ങൾക്കായാണ് ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മീഞ്ചന്ത, കൊയിലാണ്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലാണ് മാവൂർ, മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത്.
ആധുനിക വിദ്യകളിൽ പരിശീലനം
നദികളിലും പുഴകളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആധുനിക റിവർ റെസ്ക്യൂ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലാണ് നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകിയത്. സൈലർ ക്രോസിംഗ്, ഹൈ ലൈൻ റെസ്ക്യൂ, റീവ് റെസ്ക്യൂ, ടൈറോളിയൻ ട്രാവേഴ്സ്, മിഡ് സ്ട്രീം, കാഷ്വാലിറ്റി റെസ്ക്യൂ, ട്രീ റെസ്ക്യൂ തുടങ്ങിയ രീതികൾ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തി.
ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള പുഴ മുറിച്ചുകടക്കുക, പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിക്കുക, കയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപാത ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക പരിശീലനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തണം, പുഴയുടെ ഒഴുക്കും അപകടസാധ്യതകളും വിലയിരുത്തി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചു.
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലേക്കും മധ്യഭാഗത്തേക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഏറെ സഹായകമാകും. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കയറുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി.
നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലനം വലിയ അനുഭവം; നേതൃത്വം നൽകി വിദഗ്ധ സംഘം
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുകളും ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഏത് ദുരന്തമുഖത്തും വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും ഇടപെടാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും പരിശീലനം സഹായകമാകും. നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലനം വലിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് മാവൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ അമീറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
"മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുകൾ പതിവാകുന്ന മലയോര മേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ സഹായകരമാകും. അപകടസാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞ പുഴകളിലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലും ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങുന്ന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലുള്ള പരിശീലനം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യക്ഷമതയും നൽകുമെന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിശീലന പദ്ധതിക്ക് മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ അബ്ദുൽ സലീം, സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ അഹമ്മദ് റഹീഷ് എന്നിവരും മറ്റ് ഒൻപതംഗ വിദഗധ സംഘവും നേതൃത്വം നൽകി.
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