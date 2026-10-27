തീ അണയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, ദാഹത്തിൻ്റെ തീയണയ്ക്കാനും ഞങ്ങളുണ്ട്; കായികമേളയിൽ മാതൃകയായി കേരള ഫയർഫോഴ്സ്
കായികമേളയുടെ പ്രധാനവേദിയായ ചാത്തമംഗലം എൻ ഐ ടി യിലെ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് മൈതാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് അരികിലാണ് ഫയർഫോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം നൽകി മാതൃകയാകുന്നത്.
Published : October 27, 2026 at 4:49 PM IST
രജിത്ത് മാവൂർ
കോഴിക്കോട് : കനത്ത വെയിലിനെ അവഗണിച്ച് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ആവേശത്തോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ, ചാത്തമംഗലം എൻ.ഐ.ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ ദാഹിച്ചു വലയുന്നവരുടെ രക്ഷകരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ഫയർ സർവ്വീസ് അസോസിയേഷൻ. മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് മൈതാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് അരികിൽ കായികതാരങ്ങൾക്കും കാണികൾക്കുമായി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്താണ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം മാതൃകയാകുന്നത്.
സംഘാടകർ കുടിവെള്ളത്തിനായി പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൊടും ചൂടിൽ അതൊന്നും പര്യാപ്തമാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്സ് വീണ്ടുമെത്തിയത്. സാധാരണ തീപിടിത്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവൻ പണയം വച്ച് ഓടിയെത്തി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് തീയണക്കുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം, ഇവിടെ കായികമേളയ്ക്കെത്തിയവരുടെ ദാഹത്തിൻ്റെ തീയാണ് തണുത്ത കുടിവെള്ളം നൽകി ശമിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാന വേദിയായ ചാത്തമംഗലം എൻ.ഐ.ടിയിലെ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് മൈതാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് അരികിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഒരുക്കിയ ഈ കുടിവെള്ള പന്തൽ കായികമേളയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മാതൃകയാവുകയാണ്.
കുടിനീർപ്പന്തലിലെത്തുന്നത് ആയിരകണക്കിന്പേർ
സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം സംഭാരമായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ കുടിനീർപ്പന്തലിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കാണാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംഭാരം വിതരണം ചെയ്തു. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് രാവിലെ മുതൽ ഈ കുടിനീർപ്പന്തലിൽ എത്തി ദാഹം അകറ്റിയത്. ചുക്കുവെള്ളമാണ് പന്തലിൽ എത്തുന്ന കായികതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ദാഹമകറ്റാൻ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം നൽകുന്നത്.
കുടിവെള്ളത്തിനായി ആവശ്യക്കാർ എത്തുമ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്ലാസുകളിൽ ചുക്കുവെള്ളം നിറച്ച് ദാഹിച്ചു വലയുന്നവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നത്. തിളപ്പിച്ചാറിയ നല്ല ശുദ്ധജലം കുടിക്കാം എന്നതാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ കുടിനീർപ്പന്തലിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് എത്തിക്കുന്നതും ഫയർഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്.
രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കുടിവെള്ള വിതരണം
അതിരാവിലെ തുടങ്ങുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണം വൈകിട്ട് മത്സരം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൗണ്ടറിൽ എത്തുന്നവർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലജന്യ രോഗ ഭീഷണി ഒന്നുമില്ലാതെകുടിക്കാം എന്നാണ് ദാഹമകറ്റാൻ എത്തുന്നവർ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നിസ്വാർത്ഥമായി കുടിവെള്ളം പകർന്നു നൽകുന്ന ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ കൊടി ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"രാമച്ചവും തുളസിയും ഏലക്കയുമൊക്കെയിട്ട തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ് കായിക താരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകാനാണ് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. കായിക മേള അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കുടിവെള്ള വിതരണമുണ്ടാകും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 13 വിവിധ ഫയർസ്റ്റേഷനുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഓരോ ദിവസവും ഊഴം വച്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി എത്തുന്നത്," മീഞ്ചന്ത ഫയർ ആൻ്റ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ മുകേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
തിരക്കുള്ള ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം നൽകുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നും കൊടും വേനലിൽ ഈ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണെന്നും കായികമേള ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ മനോജ് പറഞ്ഞു.
Also read:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള: പാലക്കാടിനെ അട്ടിമറിച്ച് ആദ്യ സ്വർണം മലപ്പുറത്തിന്