യൂട്യൂബ് നോക്കി പടക്കം പൊട്ടിച്ചു; സ്റ്റീൽ പാത്രം ശരീരത്തിൽ തുളച്ചുകയറി പത്താം ക്ലാസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ വാങ്ങിയ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്
Published : April 15, 2026 at 7:31 PM IST
കോഴിക്കോട്: യൂട്യൂബ് നോക്കി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ അത്യുഗ്രൻ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൊയിലാണ്ടി കൊരയങ്ങാട് തെരുവിൽ എടക്കോടൻ വീട്ടിൽ അനീഷിൻ്റെയും ബിൻസിയുടെയും മകൻ അദ്വൈത് (16) ആണ് മരിച്ചത്. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ വാങ്ങിയ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്വൈത്.
യൂട്യൂബ് അനുകരിച്ച് അപകടം
കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മൈതാനത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ യൂട്യൂബ് വിഡിയോ അനുകരിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ് ദാരുണാന്ത്യത്തിന് കാരണമായത്. സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിനകത്ത് ഗുണ്ട് വച്ച് പൊട്ടിച്ചാൽ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാകുമെന്ന് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടത് അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ. ഗുണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനൊപ്പം സ്റ്റീൽ പാത്രം വൻ ശബ്ദത്തോടെ തകർന്നു. ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അദ്വൈതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അതിവേഗം തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
കക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തായി ആഴത്തിൽ മുറിവേൽക്കുകയും പ്രധാന രക്തക്കുഴൽ അറ്റ് അമിതമായി രക്തം വാർന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കുട്ടികൾ പരിഭ്രാന്തരായി. ഉടൻ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളും ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ചോരയിൽ കുളിച്ചുകിടന്ന വിദ്യാർഥിയെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.
നാടിന് കണ്ണീരായി അദ്വൈത്
വിഷു ആഘോഷങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനുമായി മുപ്പതോളം പേർ മൈതാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അനീഷിൻ്റെ മകൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം നാട്ടുകാർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. പഠനത്തിൽ ഏറെ മികവ് പുലർത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു അദ്വൈത്. അർജുൻ ആണ് ഏക സഹോദരൻ.
സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ
പൊതുയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലൂടെ യൂട്യൂബ് വിഡിയോകൾ കണ്ട് അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നത് തടയാൻ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഓർമിപ്പിച്ചു.
വിഷുവിന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ട്. പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേർപാട് കുടുംബത്തെയും സഹപാഠികളെയും വലിയ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
