മാങ്കാവ് സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തില് തീപിടിത്തം; ഒരാള് മരിച്ചു
മാങ്കാവിന് സമീപം ആഴ്ചവട്ടത്ത് സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. സന്തോഷ് കുമാറാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.
Published : February 5, 2026 at 10:03 AM IST
കോഴിക്കോട്: മാങ്കാവിൽ സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. മാങ്കാവിന് സമീപം ആഴ്ചവട്ടത്ത് സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലെ വാടക മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സന്തോഷ് കുമാറാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. കെട്ടിട ഉടമ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ ഇയാളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 5) രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. ആഴ്ചവട്ടം വയൽവാരം ഹൗസ് ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ സ്ഥാപനത്തിന് താഴെയുള്ള മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. മുറിയിൽ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട പ്രദേശവാസികൾ ഉടൻ തന്നെ മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന് അകത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മുറിക്കുള്ളിൽ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് കസബ പൊലീസിലും വിവരമറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കസബ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കെട്ടിടം സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിൽ റൂമിനകത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കടകളിലേക്കും തീ വ്യാപിച്ച് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേനെയെന്ന് പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു.
എരിഞ്ഞ് തീർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനന്തപുരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്ക് വുഡ് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിലാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സമാന സംഭവം കോഴിക്കോടും നടന്നിരുന്നു.
മുക്കത്ത് ടെക്സൈറ്റൽ ഷോപ്പിലും വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. മുക്കം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് ഏറെക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രാസ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കടയുടമയ്ക്കുണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് കട ഉടമയായ കാരമൂല സ്വദേശി പഴയങ്കോട് ഫിറോസിന് ഉണ്ടായത്.
