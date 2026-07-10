തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ ഹോട്ടൽ ഹൈലാൻഡിൽ തീപിടിത്തം; ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു
തീ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. തീ അണച്ചശേഷം വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം.
Published : July 10, 2026 at 6:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തമ്പാനൂർ മാഞ്ഞാലിക്കുളത്തിനു സമീപമുള്ള ഹോട്ടൽ ഹൈലാൻഡിൽ തീപിടുത്തം. ആറാംനിലയിലാണ് തീ പടർന്നത്. താമസക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചശേഷം തീ അണയക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. നഗരത്തിലെ മൂന്നിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർ ഫോഴ്സ് സംഘം ഹോട്ടലിലെത്തി. തീ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. തീ അണച്ചശേഷം വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് ജീവനക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുക പുറത്തേക്കു പോകുന്ന കുഴലിലാണ് ആദ്യം തീ പിടിച്ചതെന്ന് സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഹൈലാൻഡ് വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്തിടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.