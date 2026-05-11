കോഴിക്കോട് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ തീപിടിത്തം; കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്‌ടം, കാരണം തെരഞ്ഞ് പൊലീസ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ തീപിടിത്തം. രാമനാട്ടുകരയിലെ പെയിന്‍റ് കടയിലും മൂരിയാട് പാലത്തിനു സമീപത്തെ ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനത്തിലും കണ്ണാടിക്കലിലെ ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിലും ഉണ്ടായത് വൻ നഷ്‌ടം.

Photo from the spot (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 12:22 PM IST

കോഴിക്കോട് : ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇന്ന് പുലർച്ചെയുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ ഉണ്ടായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടം. രാമനാട്ടുകരയിലെ പെയിന്‍റ് കടയിലും മൂരിയാട് പാലത്തിനു സമീപത്തെ ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനത്തിലും കണ്ണാടിക്കലിലെ ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിലും ആണ് വൻ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ (മെയ് 10) വൈകുന്നേരമാണ് രാമനാട്ടുകരയിലെ മാമ്പയിൽ അഷ്റഫിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേറ്റ് എന്ന പെയിന്‍റ് കടയിൽ തീപിടിച്ചത്.

തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി പോയ യാത്രക്കാരാണ് സംഭം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തീ കെട്ടിടത്തിലാകെ ആളിപ്പടർന്നു. ഉടൻതന്നെ മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ആദ്യം ഒരുഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ മറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി സ്ഥലത്തെത്തി. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷമാണ് തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചത്.

അപ്പോഴേക്ക് പെയിന്‍റ് കടക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിന്‍റുകളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു. ഒന്നരക്കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് ഉടമയായ അഷ്റഫിന് ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത മറ്റ് കടകളിലേക്കൊന്നും തീ പടരാതിരുന്നത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഫയർ യൂണിറ്റിന്‍റെയും പൊലീസിന്‍റെയും പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ കൃത്യമായ വിവരം പുറത്തുവരികയുള്ളൂ.

രാമനാട്ടുകരയിലെ രക്ഷാദൗത്യം കഴിഞ്ഞ് മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അൽപ്പ സമയത്തിനകമാണ് മൂരിയാട് പാലത്തിനു സമീപത്തെ ഫർണിച്ചർ കടയിൽ തീപിടിച്ച വിവരം അറിയുന്നത്. ഉടൻതന്നെ ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനം ആകെ അഗ്നി വിഴുങ്ങിയിരുന്നു. കടയുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും കനത്ത ചൂടും പുകയും ആണ് ഫർണിച്ചർ കടയിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്.

പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്‌ത് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായും തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് ധാരാളം ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനങ്ങളും തടി മില്ലുകളുമെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും തീ പടരാതെ നോക്കാൻ മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റിന്‍റെ ജാഗ്രതയിൽ സാധിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് ഇവിടെയും ഉടമക്ക് ഉണ്ടായത്.

ഇന്ന് പുലർച്ചയാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണാടിക്കലിൽ ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കണ്ണാടിക്കൽ മച്ചക്കുളം പറമ്പിൽ കടവ് സ്വദേശി ഹമീദ് കരുമ്പയിലിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രദേഴ്‌സ് ചപ്പാത്തി കമ്പനിയുടെ മുൻവശത്തെ ഓപ്പൺ കിച്ചണിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. അടുപ്പിന് സമീപം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിറകുകൾക്കും ചിരട്ടകൾക്കും തീപിടിച്ചതോടെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തീ ആളി പടർന്നു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പരിസരവാസികൾ തീ അണക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റിനെ വിവരമറിയിച്ചു.

ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അടുപ്പിന് സമീപത്ത് സൂക്ഷിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് തീ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലിൽ ഗ്യാസിലിണ്ടർ സാഹസികമായി ഇവിടെ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌ത് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിലാണ് ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തം ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിലും അഗ്നിബാധയെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടായത്.

