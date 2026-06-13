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'അയൺ ബോക്‌സ് ഓഫാക്കാൻ മറന്നു'; കോട്ടയത്ത് അതിരമ്പുഴയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ചു

പുലർച്ചെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപയോഗശേഷം തേപ്പുപെട്ടി ഓഫാക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.

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കത്തിക്കരിഞ്ഞ വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 7:53 PM IST

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കോട്ടയം: അയൺ ബോക്‌സ് ഓഫാക്കാൻ മറന്നു കോട്ടയത്ത് അതിരമ്പുഴയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ വീട്ടുപകരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കത്തിനശിച്ചു. ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ അനമല ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന രാജീവ്‌ മാത്യുവിൻ്റെ വീടിനാണ് തീ പിടിച്ചത്.

പുലർച്ചെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപയോഗശേഷം തേപ്പുപെട്ടി ഓഫാക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. പിന്നീട് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നതായി കണ്ട് നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഫയർ ഫോഴ്‌സ് എത്തി തീ കെടുത്തിയത്.

വീട് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ (ETV Bharat)

വീടിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് കൂടി പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട ഇവർ ഉടൻ തന്നെ ക്രോ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് വാതിൽ പൊളിച്ചു. വലിയ രീതിയിലുള്ള പുക ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഏറെ ശ്രമകരമായി വീടിനകത്ത് കയറിയാണ് തീ പൂർണമായി കെടുത്തിയത്. ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ വീട്ടുകാർ വീട് പൂട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്നു.

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ഇതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുകയുയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഓഫാക്കാൻ മറന്നുപോയ തേപ്പുപെട്ടി അമിതമായി ചൂടായതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന തുണികളിലേക്കും കട്ടിലിലേക്കും തീപടരുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ നിഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. അയേൺ ബോക്സ്‌ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓഫാക്കാൻ മറന്നതിനാൽ ചൂടായി തേപ്പുപെട്ടി ഉരുകി തീ പടരുകയായിരുന്നു.മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 കട്ടിൽ, മെത്ത, തുണികൾ എന്നിവ പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു.

അതിവേഗം തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ചതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി. വീടിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരാതെ നിയന്ത്രണവിധയമാക്കാൻ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചു. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ രഞ്ജിത്, അബ്ബാസി, അരുൺ, അനീഷ് ജി നായർ, ഷഫീക്, ഹോം ഗാർഡ് ദിലീപ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

വീടുകളിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രെദ്ധിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  • നിലവാരമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക്ക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.
  • വയറിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും താൽക്കാലികമോ, സാധാരണയായതോ ആയ ജോയ്ൻ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത്.
  • പരവതാനികൾ, മാറ്റുകൾ, തുണികൾ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകൾക്കടിയിൽ വയറുകൾ സ്ഥാപിക്കരുത്.
  • ഇലക്ട്രിക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വയറുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
  • നിർദിഷ്‌ട സമയത്ത് ഓഫ് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചൂട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ (തേപ്പുപെട്ടി, ഇൻഡക്ഷൻ സ്‌റ്റൗ തുടങ്ങിയവ) ഉപയോഗിക്കുക

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TAGGED:

FIRE ACCIDENT
IRON BOX FIRING
KERALA FIRE AND RESCUE
KOTTAYAM FIRE ACCIDENT
FIRE ACCIDENT IN KOTTAYAM

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