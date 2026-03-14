പാരീസ് വരെ പടർന്ന ചെല്ലപ്പന്‍റെ മുഖം; ഇത് കലയിലെ 'അനക്കമില്ലാത്ത' വിപ്ലവം, ഒപ്പം 730 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ശരീരങ്ങള്‍

Published : March 14, 2026 at 9:44 AM IST

സി എസ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്‍റ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിനു മുന്നിലെ മുറ്റത്ത് നിരവധി പ്രതിമകൾ വർഷങ്ങളായി വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ തീർത്ത ആ ശില്പങ്ങളിൽ പലതിനും ഒരേ മുഖമാണ്. കോളജിലെ കലാവിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ചെല്ലപ്പന്‍റെ ശില്പങ്ങളാണ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും.

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കോളജിലെ സൂപ്പർ മോഡലുകളായിരുന്ന ചെല്ലപ്പനും രത്നയ്യനും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ശില്പങ്ങളായി കോളജ് പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഓർമയായെങ്കിലും, ക്ലാസ്മുറികളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ജീവനുള്ള മോഡലുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് തുച്ഛമായ വരുമാനമാണെങ്കിലും ഈ ജോലി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവരിലേറെയും.

ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളജിലെ ശില്‍പങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കലാപഠനത്തിലെ ജീവനുള്ള മാതൃകകൾ

പെയിന്‍റിങ്, സ്കൾപ്ച്ചർ, അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് കോഴ്സുകളിലാണ് മോഡലുകൾ ആവശ്യമുള്ളത്. മാസത്തിൽ അഞ്ചുദിവസം വരെ നീളുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മോഡലുകൾ തുടർച്ചയായി ഇരിക്കേണ്ടിവരും. അഞ്ചുമണിക്കൂറോളം ഒരേ പോസിൽ ഇരിക്കണം. പടംവരയും ശില്പ നിർമ്മാണവുമായി വിദ്യാർഥികൾ മുന്നിലുണ്ടാകും. മുഖത്തെ ഓരോ ചുളിവുകളും വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുണ്ടാകണം. 1970 മുതലാണ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിൽ അനാട്ടമി പഠനത്തിനായി മോഡലുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്.

പോർട്രെയിറ്റ് പെയിന്‍റിംഗിന് വേണ്ടി കോളജിലെ ജീവനക്കാരെ മുന്നിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ അടുത്തേക്ക് 1970-ലാണ് ഇടപ്പഴഞ്ഞി സ്വദേശിയായ ചെല്ലപ്പൻ കടന്നുവരുന്നത്. പിന്നീട് ചെല്ലപ്പൻ മുഴുവൻ സമയ മോഡലായി. 25 രൂപയായിരുന്നു ആദ്യ കൂലി. കേരളത്തിൽ നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് അടക്കം ചേക്കേറിയ നിരവധി പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരുടെ ഇഷ്ടമോഡലായിരുന്നു ചെല്ലപ്പൻ.

ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളജിലെ ശില്‍പങ്ങളിലൊന്ന് (ETV Bharat)

നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള മുഖമായിരുന്നു ചെല്ലപ്പന്‍റേതെന്ന് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിയും ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലുമായ മനോജ് കണ്ണൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ചെല്ലപ്പന്‍റെ മരണത്തിനുശേഷം സഹോദരൻ രത്നയ്യൻ മോഡലായി എത്തി.

ഓർമയിലെ കേരള വർമ്മയും പാരീസിലെ പ്രദർശനവും

ചിത്രകലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്ന കേരള വർമ്മയെന്ന ഒരു മോഡലിനെയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നതുപോലെ ഒരു തുണ്ടുപേപ്പറിൽ മഹത്വചനങ്ങൾ എഴുതി ഷർട്ടിൽ കുത്തിയാണ് കേരള വർമ്മ മോഡലായി ഇരുന്നിരുന്നത്. ആ പേപ്പറുകൾ ശേഖരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളജിലെ ശില്‍പങ്ങളിലൊന്ന് (ETV Bharat)

ഇപ്പോൾ കോളജിനു മുന്നിലുള്ള ചെല്ലപ്പന്‍റെ പ്രതിമകൾ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രഞ്ച് കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരവും ശേഖരിച്ചു. ഫോട്ടോകളടക്കം ഡോക്യുമെന്‍റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചെല്ലപ്പന്‍റെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ കലാകാരൻ പാരീസിൽ ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. അത് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായും മനോജ് കണ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു.

ഇപ്പോൾ കോളജിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും മോഡലുകളായുണ്ട്. രാവിലെ 9.30 മുതൽ 3.30 വരെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. മോഡലാകുന്നവർക്ക് മുൻപ് കോളജിൽ നിന്നാണ് ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നത്; ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു തുക സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. 730 രൂപയാണ് ദിവസക്കൂലിയായി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മോഡലായ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി ശശി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ജോലി തുടരുന്നു.

ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളജിലെ ക്ലാസ് മുറി (ETV Bharat)

വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം. ശമ്പളം സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ശശി പറഞ്ഞു. എംഎഫ്എ, ബിഎഫ്എ കോഴ്സുകളിലായി 250 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇപ്പോൾ കോളജിലുള്ളത്. മോഡലുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ളത്.

