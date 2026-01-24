ETV Bharat / state

മകര വിളക്ക് ദിവസം വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സന്നിധാനത്ത് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്; അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ്

നരിവേട്ട എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ് മകരവിളക് ദിവസം സന്നിധാനത്ത് വച്ച് നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചത്.

FILM SHOOTING AT SANNIDHANAM SABARIMALA K JAYAKUMAR ANURAJ MANOHAR
Sabarimala, Director Anuraj Manohar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മകര വിളക്ക് ദിവസം സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയതായി പരാതി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി കിട്ടിയെന്നും അന്വേഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ്‌പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.

FILM SHOOTING AT SANNIDHANAM SABARIMALA K JAYAKUMAR ANURAJ MANOHAR
ശബരിമല (ETV Bharat)

മലയാള സിനിമയായ നരിവേട്ടയുടെ സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ് മകരവിളക് ദിവസം സന്നിധാനത്ത് വച്ച് നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചത്.

പമ്പ പശ്ചാത്തലമാക്കി സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിന് മകരവിളക്ക് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

FILM SHOOTING AT SANNIDHANAM SABARIMALA K JAYAKUMAR ANURAJ MANOHAR
ശബരിമല (ETV Bharat)

എന്നാൽ അപ്പോള്‍ തന്നെ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നതായും സന്നിധാനത്ത് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഹൈക്കോടതി വിലക്ക് ഉണ്ടെന്നും മാത്രമല്ല മകരവിളക്ക് ദിവസം ഷൂട്ടിങ് നടത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം പമ്പ പശ്ചാത്തലമായ സിനിമയാണെന്നും ഷൂട്ടിങ് പമ്പയിലാണ് നടന്നതെന്നുമാണ് സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ പറയുന്നത്. സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രഡിഡൻ്റ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്.

FILM SHOOTING AT SANNIDHANAM SABARIMALA K JAYAKUMAR ANURAJ MANOHAR
ശബരിമല (ETV Bharat)

പക്ഷെ പിന്നീട് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനെ സന്നിധാനത്ത് വച്ച് കണ്ടു. എഡിജിപിയാണ് പമ്പയിൽ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പമ്പയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്‌ത കാര്യം പിന്നീട് തിരക്കുമൂലം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ അറിയിക്കാനായില്ലെന്നും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 14 നാണ് ശബരിമലയിൽ മകരവിളക് മഹോത്സവം നടന്നത്. മകരവിളക്ക് കണ്ട് തൊഴാൻ സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

ബുധനാഴ്‌ച(ജനുവരി 14) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45 ന് നട തുറക്കുകയും തുടർന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് സംക്രമപൂജ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.വൈകിട്ട് 6.40 ന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയുടെ സമയത്ത് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിഞ്ഞു.

Also Read: 'താൻ മാത്രം ശരി, ബാക്കിയെല്ലാവരും കള്ളന്മാർ'; കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റേത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ നിലപാടെന്ന് സിപിഎം

TAGGED:

FILM SHOOTING AT SANNIDHANAM
SABARIMALA
K JAYAKUMAR
ANURAJ MANOHAR
FILM SHOOTING AT SABARIMALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.