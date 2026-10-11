ട്രെയിനിൽ ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈർ ഫോണും കവർന്നു; സംവിധായകൻ കാജ ഹുസൈൻ പിടിയിൽ
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ കള്ളന്മാരുടെ വീട് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് കാജ ഹുസൈൻ.
Published : October 11, 2026 at 12:45 PM IST
പാലക്കാട്: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധതിരിച്ച് ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർന്ന കേസിൽ മലയാള സിനിമാ സംവിധായകൻ അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് കരിമ്പ സ്വദേശി കാജ ഹുസൈൻ ആണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
മണ്ണാർക്കാട് പൊറ്റശ്ശേരി സ്വദേശിനിയുടെ 80,000 രൂപയോളം വിലവരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടെ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പ്രതി, യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ മാറുന്ന സമയത്താണ് മോഷണം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. മോഷ്ടിച്ച ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങളുടെ ഇടനിലക്കാരനാണെന്ന് കടക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത്.
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അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ കള്ളന്മാരുടെ വീട് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് കാജ ഹുസൈൻ. സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാണ് മോഷണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം.
പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലാകാതിരിക്കാൻ താടി വടിച്ച് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു പ്രതി. മോഷണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി കഫ്റ്റീരിയ തുടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.
ഒക്ടോബർ 9 ന് പുലർച്ചെയുള്ള കോയമ്പത്തൂർ-കണ്ണൂർ ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസിൽ നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാജ ഹൂസൈൻ എന്ന ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നാലോളം ലാപ്ടോപ്പുുകളും ഒരു ഫോണുമാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് ഷോർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് എസ്എച്ച്ഒ അനിൽ മാത്യു പറഞ്ഞു.
ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂന്ന് കേസുകളിലും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നടന്ന മോഷണങ്ങളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചോളം ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊണ്ടിമുതലുകൾ പൊലീസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് എസ്എച്ച്ഒ അനിൽ മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐമാരായ ഹരിദാസൻ, മണികണ്ഠൻ എന്നിവരും എസ്സിപിഒമാരായ സുരേഷ്, സജിത്ത്, നിഷാദ്, ശശി നാരായണൻ, ഇൻ്റലിജൻസ് എഎസ്ഐ സുരേഷ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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