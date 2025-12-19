ഡമ്മി നോട്ട് നല്കി മീനും പച്ചക്കറിയും പലഹാരവും വാങ്ങി; സിനിമ ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് അറസ്റ്റിൽ
സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡമ്മി നോട്ട് പൊതുവിപണിയില് ഉപയോഗിച്ച സിനിമാ ആര്ട്ട് സംഘത്തിലെ ഒരാള് അറസ്റ്റില്. ആലപ്പുഴ പൂച്ചാക്കൽ സ്വദേശി വളവിൽചിറ ഷൽജിയെയാണ് കുറ്റിപ്പുറം പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
Published : December 19, 2025 at 3:37 PM IST
മലപ്പുറം: സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡമ്മി നോട്ട് പൊതുവിപണിയില് ഉപയോഗിച്ച ഒരാള് അറസ്റ്റില്. സിനിമാ ആര്ട്ട് സംഘത്തിലെ ആലപ്പുഴ പൂച്ചാക്കൽ സ്വദേശി വളവിൽചിറ ഷൽജി എന്നയാളെയാണ് കുറ്റിപ്പുറം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളിൽ നിന്നും ഡമ്മി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ പൊലീസ് പിടികൂടി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തവനൂർ റോഡിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്നും ഇയാള് ഈ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. നോട്ടുകളിൽ ഫിലിം ഷൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മായ്ച്ചുകളഞ്ഞാണ് പൊതു നിരത്തിൽ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്.
എന്നാൽ നോട്ടില് സംശയം തോന്നിയ കടയുടമ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയതോടെ ഇയാൾ അവിടെ നിന്നും കടന്നു കളഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി ഉടൻ തന്നെ കുറ്റിപ്പുറം പൊലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ 391 ഡമ്മി നോട്ടുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പിന്നീട് വിശദമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റിപ്പുറം, എടപ്പാൾ, പൊന്നാനി ഭാഗങ്ങളിലായി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് ഈ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു.
പ്രദേശത്തെ പച്ചക്കറിക്കടകൾ, മീൻകടകൾ, വിവിധ മാർക്കറ്റുകൾ, ലോട്ടറിക്കടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെലവാക്കി എന്ന് സമ്മതിച്ചു. തവനൂർ റോഡിലുള്ള ജിലേബി കടയിൽ നിന്ന് 70 രൂപയ്ക്ക് ജിലേബി വാങ്ങി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ കടക്കാരൻ മറ്റൊരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടുമായി ഒത്തുനോക്കിയപ്പോഴാണ് നോട്ട് വ്യാജമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
സിനിമാ മേഖലയിൽ ആർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റാണെന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു പ്രസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡമ്മി നോട്ടുകള് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയതെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചു.
സംഭവത്തില് കൂടുതല് പേര് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. എസ്ഐ കെഎം നാസർ, എസ്ഡിപിഒ അബ്ദുല്ല, സിപിഒ ഡെന്നീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് പ്രതിയെ തിരൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
