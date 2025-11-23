ETV Bharat / state

SIR ഫോമുകള്‍ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അബദ്ധം വരുത്തിയാല്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷ

കേരളത്തില്‍ എസ്‌ഐആര്‍ പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് മൂലം ജയിലിലാകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്..

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
രാജ്യത്ത് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എസ്‌ഐആർ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് തകൃതിയായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ബൂത്ത് ലവൽ ഓഫിസർമാരാണ് (ബിഎൽഒ) എന്യൂമറേഷൻ ഫോം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും വിദേശത്തുള്ളവരുടെയും വിവരങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരാള്‍ പൂരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. തുടര്‍ന്ന് എല്ലാം വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവ ബിഎല്‍ഒമാര്‍ക്ക് തന്നെ കൈമാറും. എന്നാല്‍ എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് മൂലം ജയിലിലാകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

രണ്ട് ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നായി എസ്‌ഐആർ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമ ലംഘനവും കുറ്റകരവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വോട്ടർക്ക് രണ്ടിടത്ത് പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടിടത്ത് നിന്നും ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരു വോട്ടർ തന്നെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഉദ്യേഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുന്നതാണ് ശിക്ഷാർഹമാണ്. അതായത്, ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വിവാഹിതരായ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കെല്ലാം രണ്ടിടങ്ങളില്‍ വോട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

Enumeration Form (ETV Bharat)

ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 31 പ്രകാരം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറയുന്നു. ഒരു വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇരട്ട ഫോം പൂർത്തീകരണം വോട്ട് ക്രമക്കേട് പോലുള്ള നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്ന് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരേ വോട്ടറുടെ പേരിൽ രണ്ടുതവണ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്‌ടറൽ ഓഫിസർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പേര് വെട്ടിക്കളയേണ്ടതാണ്.

ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വഴി ഇരട്ട എൻട്രികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഡാറ്റാബേസ് തത്‌ക്ഷണം കണ്ടെത്തും. ഏത് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വോട്ടറായി തുടരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കണം.

കേരളത്തില്‍ ഡിസംബർ 4 ആണ് എസ്‌ഐആർ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക സമയപരിധി. ഡിസംബർ 9 മുതൽ 2026 ജനുവരി 8 വരെ അപ്‌ഡേറ്റിനും തിരുത്തലുകളും സ്വീകരിക്കും. ജനുവരി 31-നകം പരിശോധന പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കി 2026 ഫെബ്രുവരി 7-ന് അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പുറത്തിറക്കും.

എസ്‌ഐആറിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്. ഇതിൽ കേരളം, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബംഗാൾ, ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്‌നാട്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, പുതുച്ചേരി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ 321 ജില്ലകളിലും 1,843 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

