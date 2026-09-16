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കനലായി കൗമാരം, കരുത്തായി കളരി; ലഹരി വിപത്തിനെതിരെ ആയോധനമുറകളുമായി ഇടുക്കിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളിലും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കെണിയിലും വീണുപോകുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കരുത്ത് പകരുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലഹരിയോട് 'നോ' പറയാൻ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, മനസ്സിനും കഠിനമായ അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണെന്ന് കളരിപ്പയറ്റിലെ ചുവടുകൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

KALARIPAYATTU COMPETITION കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം ഇടുക്കി KALARIPAYATTU ASSOCIATION PROGRAMME DISTRICT SCHOOL KALARIPAYATTU
ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 5:03 PM IST

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ജോജി ജോണ്‍

ഇടുക്കി: ഇന്നത്തെ കൗമാരത്തെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ലഹരിയെന്ന മഹാവിപത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ചടുല ചുവടുകളുമായി ഇടുക്കിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിപ്പട അങ്കത്തട്ടിലിറങ്ങി. ഇടുക്കി ജില്ലാ സ്കൂൾ കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം നെടുങ്കണ്ടം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആവേശകരമായി നടന്നു. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കൗമാരത്തിൻ്റെ കരുത്തും ചടുലതയും ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്നത്. ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ട കെട്ടാൻ പരമ്പരാഗത ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റിന് കഴിയുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് കൗമാരപ്പട അങ്കത്തട്ടിലിറങ്ങിയത്.

ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്നു (ETV Bharat)

മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളിലും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കെണിയിലും വീണുപോകുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കരുത്ത് പകരുകയാണ് ഈ മേളയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലഹരിയോട് 'നോ' പറയാൻ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, മനസ്സിനും കഠിനമായ അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണെന്ന് കളരിപ്പയറ്റിലെ ചുവടുകൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ കരുത്തും അച്ചടക്കവും നെഞ്ചിലേറ്റി തന്നെയായിരുന്നു വിദ്യാർഥി പ്രതിഭകൾ നെടുങ്കണ്ടത്ത് മാറ്റുരച്ചത്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസിന് മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വച്ചായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കായികപ്രേമികളെയും വിദ്യാർഥികളെയും ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം സേനാപതി വേണു എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ചു.

അച്ചടക്കമുള്ള തലമുറയ്ക്കായി കളരിമുറകൾ

കളരിപ്പയറ്റിലെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളായ മെയ് പയറ്റ്, ചുവടുകൾ, കോൽത്താരിയിലെ ചൂരൽ പയറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലാണ് കൗമാരപ്പട തങ്ങളുടെ അടവുകൾ പുറത്തെടുത്തത്. കേവലം ഒരു മത്സരത്തിനപ്പുറം, കുട്ടികളിൽ കായികക്ഷമതയും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്താൻ ഇത്തരം പരമ്പരാഗത ആയോധനകലകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ടൂർണമെൻ്റ്‌ തെളിയിച്ചു. ആൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പെൺകുട്ടികളും ഉറുമിയും വാളുമേന്തി അങ്കത്തട്ടിൽ നിറഞ്ഞാടിയത് കാണികളിൽ ആവേശമുണർത്തി.

മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി എം.എൽ.എ

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പോലും കളരിപ്പയറ്റുമായി ദൃഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സേനാപതി വേണു എം.എൽ.എ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആയോധനകലയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

KALARIPAYATTU COMPETITION കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം ഇടുക്കി KALARIPAYATTU ASSOCIATION PROGRAMME DISTRICT SCHOOL KALARIPAYATTU
കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

"ലഹരിമുക്തമായ ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിരയെ വാർത്തെടുക്കാൻ കളരിപ്പയറ്റിന് സാധിക്കും. ഇന്നത് ഓട്ടവും ചാട്ടവും പോലെയുള്ള ഒരു മികച്ച കായിക വിനോദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും." അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ലഹരിമുക്തമായ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അനിവാര്യമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹം കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഇതില്‍ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റിന് ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്നും സേനാപതി വേണു എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു. ഇത് വിനോദത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും പ്രതിരോധ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വളരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിര വാർത്തെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയോധന കലകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മൂല്യബോധമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു

'മെയ് പയറ്റ്, ചുവടുകള്‍, ചൂരല്‍ പയറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തത്. ഇവർ ജില്ലാ തലത്തിലേയ്‌ക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ കായിക സംസ്‌ക്കാരം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതോടൊപ്പം വളർന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് പോകാതെ നല്ല ശീലവും മൂല്യബോധവുമുള്ളവരായും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കലകൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്', എന്ന് ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ജി കെ രാജശേഖരന്‍ ഗുരുക്കള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

പരമ്പരാഗത കലകളെ സ്കൂൾ കായികമേളകളുടെ ഭാഗമാക്കിയത് കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെടുങ്കണ്ടത്ത് സമാപിച്ച ഈ ജില്ലാ മേള, വരുംതലമുറയെ ലഹരിയുടെ വലയിൽ വീഴാതെ കാക്കാൻ ആയോധനകലകൾക്ക് എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി അടിവരയിടുന്നു.

ചാമ്പ്യന്മാർ സംസ്ഥാന മത്സരത്തില്‍ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

യോഗത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഷിഹാബുദ്ദീന്‍ യൂസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ അംഗം ടി എം ജോണ്‍, എം എന്‍ ഗോപി, എം എസ് മഹേശ്വരന്‍, ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ജി കെ രാജശേഖരന്‍ ഗുരുക്കള്‍, മര്‍ച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ആര്‍ സുരേഷ്, നെടുങ്കണ്ടം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളായ റെയ്‌സണ്‍ പി ജോസഫ്, സൈജു ചെറിയാന്‍, സംസ്ഥാന കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ജോയിന്‍ സെക്രട്ടറി ബാബുരാജ് ഗുരുക്കള്‍, അഭിലാഷ് ഗുരുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. മത്സരങ്ങളില്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നായി നാല്‍പ്പതോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചുവട്, മെയ് പയറ്റ്, കോല്‍ത്താരി ഇനങ്ങളില്‍ മത്സരിച്ചു. ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കട്ടപ്പന ഉപജില്ല ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായി. മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന മത്സരത്തില്‍ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

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KALARIPAYATTU COMPETITION
കളരിപ്പയറ്റ് മത്സരം ഇടുക്കി
KALARIPAYATTU ASSOCIATION PROGRAMME
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KALARIPAYATTU AGAINST DRUGS

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