തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂളുകള്ക്കും കോളജുകള്ക്കും അവധി നല്കണം, ദിയയുടെ വൈറല് ആവശ്യത്തിന് പിന്നില്...
ഫൈനൽ മത്സരം പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ദിയയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.
Published : July 18, 2026 at 1:27 PM IST
കോട്ടയം: കേരളക്കരയിൽ ഫുട്ബോൾ വെറുമൊരു കളിയല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്! അർജൻ്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളിപ്പട. എന്നാൽ, കളി കണ്ട് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ മാത്രം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എങ്ങനെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും എത്തും? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായാണ് പാലാ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ദിയ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ മത്സരം പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ദിയയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് ദിയയുടെ ആവശ്യം?
ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12.30-നാണ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കും മത്സരം നീണ്ടാൽ പുലർച്ചെയാകും കളി കഴിയാൻ. കളി കണ്ട് ഉറക്കക്കുറവും ക്ഷീണവുമായി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുട്ടികൾ ക്ലാസിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ദിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വിദ്യാർഥികളിൽ കായികവിനോദങ്ങളോടുള്ള താൽപര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിയാണ് ഈ ആവശ്യം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി,ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, കായിക മന്ത്രി, സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയതായും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുകളും ഇതേ മാതൃകയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചതായും ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം പറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പിറ്റേദിവസം ഉറക്കക്കുറവും ക്ഷീണവും അനുഭവിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം കായികമത്സരങ്ങളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ താൽപര്യവും പങ്കാളിത്തവും വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം സഹായകമാകുമെന്ന് ദിയ ബിനു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കായികപ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് പ്രതിവിധി
ലഹരിക്കും മയക്കുമരുന്നിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗത്തിനുമെതിരായ ബോധവത്കരണത്തിന് കായികരംഗം ശക്തമായ പ്രതിവിധിയാകാമെന്ന് ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലഹരി, മയക്കുമരുന്ന്, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കായികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നും ദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശാരീരികക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്കം, മാനസികാരോഗ്യം, കൂട്ടായ്മ, നേതൃത്വഗുണം, പ്രതിസന്ധികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കായികരംഗം സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ദിയ ബിനു പറഞ്ഞു. അതിനാൽ കുട്ടികളിൽ കായികരംഗത്തോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പോലുള്ള ആഗോള കായികമേളകൾ മികച്ച അവസരമാണെന്നും കായികമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, ലോകോത്തര മത്സരങ്ങൾ കാണാനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ദിയ പറഞ്ഞു.
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ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോലുള്ള ചരിത്രപ്രധാന്യമായ മത്സരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നത് കായികസംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുമെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ പിറ്റേദിവസം അവധി നൽകുന്നത് ഉചിതമായ തീരുമാനമായിരിക്കുമെന്നും ദിയ ബിനു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മയക്കുമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരികൾക്കെതിരേ വിവിധ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും 'തൂഫാൻ' പോലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളും നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും ആരോഗ്യകരമായ വിനോദശീലങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനും കായികമത്സരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എറണാകുളത്തെ മരട് ഗ്രിഗോറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടി മാതൃകാപരമാണെന്നും, സമാനമായ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്താകെ നടപ്പാക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികളിൽ കായികസംസ്കാരം വളർത്താനും ആരോഗ്യകരമായ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും ദിയ ബിനു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മാതൃകയായി ചില മുൻനിര വിദ്യാലയങ്ങൾ
ചില സ്കൂളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ കൈയടി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കൊച്ചി മരടിലെ ഗ്രിഗേറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളും, കോഴിക്കോട്ടെ ഭവൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് സ്കൂളുകളും തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫൈനൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. "കളി കണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങി ക്ലാസിൽ ഇരിക്കേണ്ട, സമാധാനമായി കളി കാണൂ" എന്നാണ് ഈ സ്കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 'ആരവം'"
എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ദിയ ചേച്ചിയെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ" എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രോളന്മാരും ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ ജ്വരം സിരകളിലോടുന്ന കേരളത്തിൽ, ഈ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഔദ്യോഗിക 'ഫുട്ബോൾ അവധി' ആയി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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