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ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പിൽ വിജയ കിരീടം ആർക്ക്? പ്രവചന മത്സര വിജയിക്ക് ഒരു കിലോ മത്സ്യം സൗജന്യം

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ വിജയകിരീടം ചൂടുന്ന ടീം ഏതെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കിലോ മൽസ്യം സമ്മാനം. ശരിയായി പ്രവചിച്ചവർക്കെല്ലാം സമ്മാനമുണ്ട്.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 9:03 PM IST

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പാലക്കാട്: ലോകകപ്പ് ആവേശം കേരളക്കരയൊട്ടാകെ ആഞ്ഞു വീശുമ്പോൾ വേറിട്ട ഒരു പ്രവചന മത്സരം നടത്തി ആളുകളെ കയ്യടി വാങ്ങുകയാണ് ഒരു വ്യാപാരി. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ വിജയകിരീടം ചൂടുന്ന ടീം ഏതെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കിലോ മത്സ്യമാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്.

ശരിയായി പ്രവചിച്ചവർക്കെല്ലാം സമ്മാനമുണ്ട്. വേറിട്ട പ്രവചന മത്സരവുമായി ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നത് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ ചന്തപ്പടിയിലെ ഗിന്നസ് ഫിഷ് സെൻ്റർ ഉടമ സെയ്‌തലവിയാണ്(45). മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ റൗണ്ട് പിന്നിട്ടതോടെയാണ് പ്രവചന മത്സരവും തുടങ്ങിയത്. ദിവസവും വൈകീട്ട് നാല് മണി മുതൽ ചന്തപ്പടിയിൽ നടക്കുന്ന കച്ചവടത്തിൽ മത്സ്യം വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു സമ്മാന കൂപ്പൺ കൂടി നൽകുൾ. ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്‌സിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

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സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതോടെ മത്സരം അവസാനിക്കും. ഫൈനലിൽ ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ടീമിനെ പ്രവചിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു കിലോ മത്തിയോ അയലയോ സമ്മാനമായി നൽകും. വിജയിക്കുന്നവർ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂപ്പണുമായി വന്ന് സമ്മാനം കൈപ്പറ്റണം എന്നതാണ് നിബന്ധന. 2022 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ അർജൻ്റീന ജേതാക്കളായപ്പോൾ 200 കിലോയോളം മത്തി സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്ത വ്യാപാരിയാണ് സെയ്തലവി.

അർജൻ്റീനയുടെ ആരാധകനായ സെയ്‌തലവി ഇത്തവണ വേറിട്ടൊരു പദ്ധതി എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് പ്രവചന മത്സരം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 'കഴിഞ്ഞ വർഷം അർജൻ്റീന വിജയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 200 കിലോ മത്സ്യം സൗജന്യമായി നൽകി. ഇപ്രാവശ്യം അൽപം വ്യത്യസ്‌തതയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വ്യാപാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവചന മത്സരം നടത്തിയത്. പ്രവചനം നടത്തിയ വിജയികൾക്ക് ഒരു കിലോ മത്സ്യം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർ ഫ്‌ളക്‌സും ബോർഡുകളും വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു' സെയ്‌തലവി പറഞ്ഞു. പ്രവചന മത്സരം ഉള്ളതിനാൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ എല്ലാവരും തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീം കപ്പ് നേടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സെയ്തലവിയുടെ മീൻ വിൽപ്പന സ്റ്റാൾ തേടി എത്തുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ കേരളത്തിലെ നിരവധി ക്ലബ്ലുകൾ പ്രവചന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പേർ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുട്‌ബോൾ കേരളക്കരയൊട്ടാകെ ഏറ്റെടുത്ത മട്ടാണ്.

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TAGGED:

WORD CUP PREDICTION COMPETITION
FIFA WORD CUP 2026
FOOTBALL NEWS
KERALAM FOOTBALL NEWS
WORD CUP PREDICTION PALAKKAD

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