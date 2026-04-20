കത്രികപ്പുല്ല് വിഴുങ്ങി പാടശേഖരങ്ങൾ; കൂത്താളിയിലും ചങ്ങരോത്തും കൃഷി ഇറക്കാനാവാതെ കർഷകർ
രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലുമായി അമ്പത് ഏക്കറിലധികം വരുന്ന പാടങ്ങളാണ് കത്രികപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞ് നശിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കുത്താളി, ചങ്ങരോത്ത് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വയലുകളിലാണ് കത്രികപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞത്.
Published : April 20, 2026 at 3:10 PM IST
കോഴിക്കോട്: കത്രികപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞ് കുത്താളിയിലും ചങ്ങരോത്തും കൃഷി ഇറക്കാനാവാതെ ദുരിതത്തിലായി കർഷകർ. ഇക്കാലമത്രയും രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി മുടങ്ങാത്ത രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അമ്പത് ഏക്കറിലധികം വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങളാണ് കത്രികപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞത്. വിളയാട്ടുകണ്ടിമുക്ക് മുതൽ പന്തിരിക്കര വരെയുള്ള വിശാലമായ പാടശേഖരമാണ് പുല്ല് മൂടിക്കിടക്കുന്നത്.
പുറത്ത് നിന്നെത്തിച്ച വളത്തിൽ നിന്നാണ് പാടത്ത് കത്രികപ്പുല്ല് വ്യാപിച്ചതെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും ആധുനിക യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആവടുക്ക പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് മുന്നൂറ്റൻകണ്ടി സുരേന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"180 ദിവസം കൊണ്ട് പാകമാകുന്ന ഒറീസ ഇനം നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിരുന്നു ഇത്തവണ പാടശേഖര സമിതി തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ വയലിൽ കത്രിക പുല്ല് വ്യാപകമായതോടെ അവർ പിന്മാറുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നേരിയ തോതിൽ ഈ പുല്ല് മുളച്ചു പൊങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തവണ ഇത് വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ്.
നിറയെ പൂവിടുന്ന പുല്ലിൻ്റെ വിത്തുകൾ മുളച്ചാണ് ഇത് വ്യാപകമായത്. മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഈ പുല്ലിനെ പിഴുതെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളാണ്. യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂലി ചെലവ് ഒക്കില്ലെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം വേണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുലഭമായി നെല്ല് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകർ പുറത്തുനിന്ന് നെല്ല് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെൽകൃഷി നിലച്ചതോടെ പാടശേഖരത്തിൻ്റെ റോഡരികിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മണ്ണടിച്ചു നികത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. കത്രികപ്പുല്ലിന് പുറമെ പരിഹാരമില്ലാത്ത വെള്ളക്കെട്ടും കർഷകരെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുകയാണ്. 2015-ൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനായി വയലിന് നടുവിലൂടെ തോട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചായിരുന്നു പദ്ധതി. കൂത്താളി, ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് തോട് നിർമ്മാണം വീതികൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകൂ.
ഇതിനുപുറമെ കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര കനാലിലെ മാണിക്കോത്ത് താഴെയുള്ള വാൽവിനുണ്ടായ ചോർച്ച വേനൽക്കാലത്തും പാടത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതോടെ പുഞ്ചകൃഷിയും അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്.കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യവും പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യവും കർഷകരെ വയലിലിറങ്ങാൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രദേശവാസികൾ പിടികൂടിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറിയിരുന്നു. കൃഷി വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് സംയുക്തമായ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പാടശേഖരങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവൂ. സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമായാൽ നെൽകൃഷിയിറക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും ആവടുക്ക പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി ടി.എസ്. ദേവരാജൻ പറഞ്ഞു.
ആദ്യം ആഫ്രിക്കൻ പായൽ പിന്നാലെ കത്രിക പുല്ലും
നെൽപ്പാടങ്ങളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും പരിപൂർണ്ണമായി തകർത്ത ഒന്നായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ പായൽ. ജലോപരിതലം പൂർണ്ണമായും ഈ പായലുകൾ മൂടുന്നതോടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കടന്നുചെല്ലുന്നത് തടസപ്പെടുകയും വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പാടത്ത് പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇത് മത്സ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിനും കാരണമായിരുന്നു. തോടുകളിലും കനാലുകളിലും ഇവ പടരുന്നത് സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിനെ തടസപ്പെടുത്തുകയും മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പേരാമ്പ്ര, ആവള പണ്ടി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കത്രിക പുല്ല് എന്ന മറ്റൊരു വില്ലൻ കൂത്താളിയിലും ചങ്ങരോത്തും പടരുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇവ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞതവണ വരെ കൃഷിയിറക്കിയ പാടത്ത് കത്രികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകളോടു കൂടിയ ഈ പുല്ല് വളരെ വേഗത്തിലാണ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നത്. വയലുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ഈ പുല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകമാണ്, ഇത് നെൽവയലുകൾ തരിശാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
