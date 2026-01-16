'അതിജീവിതയുടെ പേരോ ഫോട്ടോയോ ഇല്ല'; ചാറ്റ് വിവാദത്തിൽ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഫെന്നി നൈനാൻ
അതിജീവിതയെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. പീഡനാരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ടതെന്ന് ഫെന്നി നൈനാൻ.
Published : January 16, 2026 at 6:07 PM IST
എറണാകുളം: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ മൂന്നാമത്തെ അതിജീവിതയുടെ ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ടതിലെടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫെന്നി നൈനാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് തനിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് രാഹുലിൻ്റെ സുഹൃത്തും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഫെന്നി നൈനാൻ്റെ ആവശ്യം.
ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെന്നി നൈനാൻ മൂന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അതിജീവിതയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ ചാറ്റുകളിൽ അതിജീവിതയുടെ പേരോ, ഫോട്ടോയോ, ഫോൺ നമ്പറോ, വീട്ടുവിിലാസമോ, ജോലിസ്ഥലമോ തുടങ്ങി അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന യാതൊരു സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. ബലാത്സംഗ ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് വാദം
പീഡനം നടന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരി പറയുന്ന കാലയളവിന് ശേഷവും പ്രതിയുമായി അവർ സൗഹൃദത്തിൽ തുടർന്നിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ടതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. അതിജീവിതയെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോ മോശമായ രീതിയിലോ ഉള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയും പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും കള്ളപ്പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് നടപടിയെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. അതിജീവിതയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഫെന്നിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഫെന്നി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അവകാശങ്ങളും നിയമവശങ്ങളും
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ കുറ്റകരമാണ്. എന്നാൽ താൻ പങ്കുവച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളിൽ അതിജീവിതയെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങളില്ലെന്നും കേവലം വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളിലെ വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നുമാണ് ഫെന്നി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ബലാത്സംഗ ആരോപണത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തെളിവ് മാത്രമാണിത്. പരാതിക്കാരി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ രാഹുലിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ആക്ഷേപം
സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഇരയെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് തിടുക്കപ്പെട്ട് കേസെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമായ ഫെന്നി നൈനാനെതിരെയും കേസെടുത്തതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ അതിജീവിത നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഇരയെ മാനസികമായി തളർത്താനും കേസിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനും പ്രതിഭാഗം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നിർണായകമാകുന്ന തെളിവുകൾ
പുറത്തുവിട്ട ചാറ്റുകളിലെ തീയതികളും സമയവും കേസിൽ നിർണായകമാണ്. പീഡനം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തിന് ശേഷവും പരാതിക്കാരി വളരെ സൗഹാർദപരമായി രാഹുലുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ ചാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ബലാത്സംഗക്കേസിലെ 'സമ്മതം' (Consent) എന്ന ഘടകത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തെളിവുകളാണ്. ഈ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടത് നീതിയുക്തമായ വിചാരണയുടെ ഭാഗമാണോ അതോ ഇരയുടെ അവകാശ ലംഘനമാണോ എന്ന നിയമപ്രശ്നമാകും ഹൈക്കോടതി പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജസ്റ്റിസ് ബെഞ്ച് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെയും അതിജീവിതയുടെയും നിലപാടുകൾ നിർണായകമാകും. പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും കോടതി പരിശോധിക്കും. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കോടതി എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പ്രധാന കേസിനെയും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
Also Read:- അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചു; മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രഞ്ജിത പുളിക്കൻ അറസ്റ്റിൽ, ഫെന്നിക്കെതിരെയും കേസ്