വടക്കാഞ്ചേരിയില് വനിതാ ഗേറ്റ് കീപ്പർക്ക് നേരെ ആക്രമണം; അജ്ഞാതനായി തെരച്ചിൽ
ഗുരുതരമായി തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ വിദ്യയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 11.25 ഓടെയാണ് സംഭവം.
Published : November 29, 2026 at 8:10 AM IST
തൃശൂർ: വടക്കാഞ്ചേരി പാർലിക്കാട് ലെവൽ ക്രോസിൽ രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പറിന് നേരെ ആക്രമണം. അടാട്ട് സ്വദേശി വിദ്യയെയാണ് അജ്ഞാതൻ ആക്രമിച്ചത്. കല്ലെറിഞ്ഞാണ് ആക്രമണം. ഗുരുതരമായി തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ വിദ്യയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 11.25 ഓടെയാണ് സംഭവം.
ഗേറ്റ് അടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അജ്ഞാതൻ വിദ്യയെ ആക്രമിച്ചത്. ഉടൻ വിദ്യ അപായ സൈറൺ മുഴക്കുകയും വടക്കാഞ്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെങ്കിലും പ്രതി അവിടെ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു.
പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒളിവിലുള്ള അക്രമിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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