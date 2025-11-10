ETV Bharat / state

1.38 കോടി ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് തകർന്നു; കൊച്ചിയിൽ വൻ നാശനഷ്‌ടം

40 വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ടാങ്കാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകട സമയം 1.15 കോടി ലിറ്റര്‍ വെള്ളം സംഭരണിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

WATER TANK COLLAPSES KOCHI Thammanam KWA Water Tank Kerala Water Authority Kochi Thammanam
Houses Flooded Vehicles Swept Away As feeder tank of KWA Water Tank Collapses in Kochi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 10:43 AM IST

എറണാകുളം: തമ്മനത്ത്‌ കൂറ്റൻ കുടിവെള്ള ടാങ്ക് തകർന്ന് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ (കെഡബ്ല്യുഎ) ഫീഡർ ടാങ്കിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശത്താകെ വെള്ളം കയറിയത്. 1.38 കോടി ലിറ്റര്‍ ശേഷിയുള്ള വാട്ടര്‍ അതോറ്റിയുടെ ടാങ്കാണ് പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടയോടെ തകര്‍ന്നത്.

കോര്‍പറേഷന്‍ 45ാം ഡിവിഷനിലെ ജല സംഭരണിയാണ് തകര്‍ന്നത്. 40 വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ടാങ്കാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകട സമയം 1.15 കോടി ലിറ്റര്‍ വെള്ളം സംഭരണിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് അറകളിലായി ജലം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കാണിത്. ടാങ്ക് തകർന്നതോടെ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകുകയും ചെയ്‌തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കൊച്ചിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ജലസംഭരണിക്ക് സമീപമുള്ള പുത്തുപാടി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ വെള്ളം കയറുകയും മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പടെ നശിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം സമീപത്തുള്ള 10 വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് പാർക്ക് ചെയ്‌തിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയതായി എറണാകുളം എംഎൽഎ ടിജെ വിനോദ് പറഞ്ഞു.

''വീടുകളുടെ താഴത്തെ നിലയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഫർണീച്ചറുകളും തകർന്നു. വെള്ളം അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രവേശിച്ചു. മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ടാങ്കാണിത്. കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ജലവിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫീഡർ ടാങ്കാണിത്'' - എംഎൽഎ ടിജെ വിനോദ് പറഞ്ഞു.

കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടങ്കിലും ജല സംഭരണി തകർന്നത് ആദ്യമായാണെന്നും വെള്ളം കുതിച്ചെത്തിയതോടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഭയപ്പെട്ടുപോയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. അടിയന്തരമായി ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പടെ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.

വെള്ളം വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് വാട്ടർ ടാങ്ക് തകർന്ന വിവരം അറിയുന്നതെന്ന് താമസക്കാർ പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മൂന്ന് വീടുകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഭിത്തികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച തൃക്കാക്കര എംഎൽഎ ഉമ തോമസ് കെഡബ്ല്യുഎയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊച്ചിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും തടസമില്ലാതെ ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെഡബ്ല്യുഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും അടിയന്തര യോഗം ചേരും. നഗരത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറച്ച് ചർച്ച നടത്തും. നാശനഷ്‌ടമുൾപ്പടെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി. പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

