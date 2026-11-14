കള്ളനെ പേടിച്ച് ഭാര്യ സ്വർണം ഷൂസിൽ ഒളിപ്പിച്ചു, ഭർത്താവെടുത്ത് ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് കൊടുത്തു; പുലിവാലുപിടിച്ച അധ്യാപക ദമ്പതികൾക്ക് രകഷകരായി നഗരസഭ
പട്ടാമ്പി നഗരത്തിലെ ഹാർമണി സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അധ്യാപക ദമ്പതികളായ ജോണിൻ്റെയും ബീനയുടെയും വീട്ടിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ 11ന് ആണ് രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്
Published : November 14, 2026 at 7:39 PM IST
പാലക്കാട്: കള്ളനെ പേടിച്ച് ഭാര്യ സ്വർണ്ണം ഒളിപ്പിച്ച ഷൂസ് ഭർത്താവെടുത്ത് ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് കൊടുത്തു. ഭാര്യ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഷൂ കാണാനില്ല. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിലാണ് രസകരമായ സംഭവം നടന്നത്. പട്ടാമ്പി നഗരത്തിലെ ഹാർമണി സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അധ്യാപക ദമ്പതികളായ ജോണിൻ്റെയും ബീനയുടെയും വീട്ടിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ 11ന് ആണ് രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്.
രണ്ടാളും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനാൽ വീട്ടിലെ സ്വർണം സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പഴയ ഷൂസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർണം ഭദ്രമാക്കിയത്. ഇതറിയാത്ത ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തിയ ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് പഴയ ഷൂസ് നൽകി. ഷൂസും സ്വർണവുമായി ഹരിത കർമ്മ സേന പോയി. ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷൂസ് കാണാത്തത്. തുടർന്ന് ജോണിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. തുടർന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ജോൺ തന്നെ പറയുന്നു.
കിട്ടിയ സ്വർണം ഹരിത കർമ്മ സേന അംഗങ്ങളുടെയും വാർഡ് മെമ്പർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ജീവനക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി ഷാജി ജോണിന് കൈമാറി. പണവും ഡയമണ്ടും അടക്കമുള്ളവ ഇത്തരത്തിൽ പല വീടുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ സ്വർണം കണ്ടെത്തി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ഹരതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ.
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ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ആദ്യമായല്ല ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ നടക്കുന്നത്. നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടവും നന്നായി അന്വേഷിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ തെരച്ചലിഞ്ഞോടുവിലാണ് സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു കല്ലാണ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഡൈമണ്ട് നഷ്ടപ്പോഴും നമ്മളെ അത് അറിയിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ചധികം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയത് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തക പറഞ്ഞു.
നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണം കണ്ടെത്തി തന്ന ഹരിതകർമ്മസേനക്കും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കും ജോൺ നന്ദി അറിയിച്ചു. കല്യാണ മോതിരം, കുട്ടികളുടെ മോതിരങ്ങൾ, മാല, കമ്മലുകൾ എന്നിവയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പെരുമുടിയൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഓറിയൻ്റൽ സ്കൂളിലെ കണക്ക് അധ്യാപകനാണ് ആലപ്പുഴക്കാരൻ ജോൺ. ഭാര്യ ബീന ആലിക്കപറമ്പ് ഗവൺമെൻ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്. എട്ടു വർഷമായി പട്ടാമ്പി ഹാർമണി ട്രീറ്റിലാണ് താമസം.
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