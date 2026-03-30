ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാൻ എഫ്സിആർഎ; പിണറായി വിജയന് രാഷ്ട്രീയ മാരീചൻ്റെ റോളെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാല്
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം സിപിഎം - ബിജെപി ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ
Published : March 30, 2026 at 1:16 PM IST
കോട്ടയം: ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി ബില്ലിന് പിന്നിലെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എംപി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരള സന്ദർശന വേളയിൽ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ച് സ്പർധ വളർത്താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണ് പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി ബിൽ. ഇത് ഡെമോക്ലീസിൻ്റെ വാൾ പോലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പതിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലടക്കം ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരും കടന്നുചെല്ലാത്ത ഗോത്രമേഖലകളിൽ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടുകയാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എംപിമാര് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലുള്ള സമയം നോക്കിയാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഈ ബില് പാര്ലമെൻ്റില് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി അപ്പോള്ത്തന്നെ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നിര്ബന്ധിത മതപരിവര്ത്തനം തടയുകയാണ് ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന വാദം തെറ്റാണ്.
ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഗോത്രമേഖലകളിലടക്കം ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില് ആത്മാര്ഥമായും നിഷ്പക്ഷമായും മനുഷ്യത്വപരമായ സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനെ മതപരിവര്ത്തനമായി ചിത്രീകരിച്ച് സന്നദ്ധ സേവകരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് തന്ത്രമാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ചെറുതായെങ്കിലും വിദേശ സംഭാവന വാങ്ങുന്ന ഏത് സ്ഥാപനവും ഏതു സമയത്തും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നാണ് ഈ ബില്ലില് പറയുന്നത്. എന്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ആരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഭേദഗതി ബില് കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തില് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വേണുഗോപാല് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ വര്ഷങ്ങളായി ബിജെപി നടത്തുന്ന വേട്ടയുടെ ഭാഗമാണിത്. ഛത്തീസ്ഗഡില് കന്യാസ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയും ഒഡീഷയിലും ജബല്പൂരിലും വൈദികര്ക്കെതിരെയും നടന്ന ആക്രമണങ്ങള് നാം കണ്ടതാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലുടനീളം, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് മിഷനറി പ്രവര്ത്തകരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന് മുസ്ലിംകളുടെ സ്വത്തിൽ കണ്ണുവെക്കുന്നവർ നാളെ ക്രൈസ്തവരുടെയും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും സ്വത്തുക്കൾക്ക് നേരെ തിരിയുമെന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാട് ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾ. ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് കേക്കുമായി വരുന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും വേട്ടയാടുകയാണ്. ഇഡിയെയും സിബിഐയെയും കാട്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് ബിജെപി കരുതേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇതുവരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയില് ബിജെപിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഐക്യശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം തകര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നയാളാണ് പിണറായി വിജയന്. രാഷ്ട്രീയ മാരീചൻ്റെ റോളാണ് പിണറായി സ്വീകരിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നത്. മാനായും മാരീചനായും വന്ന് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഫാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുകയാണ്.
വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പ്രസ്താവന കാര്യമായെടുക്കേണ്ടതില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത്, സ്ഥാനാര്ഥി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാനാവൂ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ആത്മാര്ഥതയുണ്ടെങ്കില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെക്കൊണ്ട് ഈ ബില് പിന്വലിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും കെസി വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തില് വന്നപ്പോള് ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പൂര്ണ നിശബ്ദത പാലിച്ചുവെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ല എന്നു വരെ തോന്നി. അയപ്പൻ്റെ സ്വര്ണം കട്ടവരെല്ലാം കേസില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സര്ക്കാര് അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് ഏത് ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശബരിമല വിഷയം ഒരു വിഷയമല്ലാതാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി മാറ്റിയത്? കേരളത്തിലാകമാനം ഇപ്പോളുള്ള ബിജെപി-സിപിഎം ധാരണയുടെ ഭാഗമായി, സിപിഎമ്മിനെ നോവിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ എന്നും കെസി ചോദിച്ചു.
വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തില് വന്നിട്ട്, വിശ്വാസികളെ മുഴുവന് ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിച്ച ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരണ വിഷയമായില്ല എന്നത് ബിജെപി വിശദീകരിക്കണം. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണെങ്കില് ബിജെപി അത് വ്യക്തമാക്കണം. ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും തമ്മില് വ്യക്തമായ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് എന്നതിന് തെളിവാണിത്.
ബിജെപി ഇവിടെ എ ടീം ആണോ എന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ത്തന്നെ മനസ്സിലായിക്കാണും. ഏപ്രില് 9 കഴിയുന്നതോടെ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകും. എ ടീം ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലയിടത്തും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാര്ഥികള് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് എന്തിനാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കെസി വേണുഗോപാല് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോണ്ഗ്രസും യുഡിഎഫും വ്യക്തമായ ഗ്യാരൻ്റികളുമായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനങ്ങള്ക്കു മുന്പിലേക്കു പോകുന്നത്. കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളില് വനിതകള്ക്ക് പൂര്ണമായും സൗജന്യയാത്ര, ക്ഷേമപെന്ഷനുകള് 3000 രൂപയാക്കി മാറ്റും, കോളജില് പഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് ആയിരം രൂപ പ്രതിമാസം അലവന്സ്, സീനിയര് സിറ്റിസണ്സിനു മാത്രമായി പ്രത്യേക വകുപ്പ്, 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്ഷൂറന്സ്, ചെറുപ്പക്കാര്ക്ക് സ്വയം തൊഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് 5 ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പ എന്നീ ഗ്യാരൻ്റികളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറ്റവും വലിയ ചര്ച്ചാ വിഷയം. വന്ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വരാനുളള തരംഗമാണ് കേരളത്തില് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്.
ഓള് ഇന്ത്യാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസ് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2012ല് പാര്ലമെൻ്റില് വച്ച് കേരളത്തിന് ഉറപ്പു നല്കിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ 14 കൊല്ലത്തിനിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കായി നിരവധി എയിംസുകള് അനുവദിച്ചിട്ടും കേരളത്തെ അവഗണിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങള്ക്ക് എന്ത് വിശ്വാസ്യതയാണുള്ളത്. ഇത് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
