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എലി കൊണ്ടുപോയതല്ല; ഫസൽ വധക്കേസിൽ കാണാതായ രക്തം പുരണ്ട തൂവാല കോടതിയിൽ കണ്ടെത്തി

ഫസലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ ഈ രക്തം പുരണ്ട തൂവാല സമീപത്തുള്ള ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ വീടിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയായിരുന്നു

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ഫസൽ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 9:46 AM IST

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എറണാകുളം/കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരി ഫസൽ വധക്കേസിൽ എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയിൽനിന്ന് കാണാതായ നിർണായക തൊണ്ടിമുതലായ രക്തം പുരണ്ട തൂവാല കണ്ടെത്തി. എലി കൊണ്ടുപോയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന തൂവാല കോടതി വളപ്പിൽനിന്നുതന്നെയാണ് തിരികെ ലഭിച്ചത്. തൊണ്ടിമുതൽ കാണാതായതിൽ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് നിർണായക തെളിവ് തിരികെ ലഭിച്ചത്.

എലി കൊണ്ടുപോയെന്ന വാദം
മെയ് 12ന് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കേസിൽ വാദം നടക്കവെ തൊണ്ടിമുതലായ തൂവാല ഹാജരാക്കാൻ സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തൂവാലയടങ്ങിയ സീൽ വച്ച കവർ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ കവർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനുള്ളിൽ തൂവാല ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായത്.

തൂവാല സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബ്രൗൺ കവറിന് മുകളിൽ തൂവാല കാണുന്നില്ലെന്നും എലി കൊണ്ടുപോയി എന്നും എഴുതിവച്ചിരുന്നു. കവർ കീറിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആസൂത്രിതമായി തൂവാല എടുത്തുമാറ്റിയതാണെന്നായിരുന്നു സിബിഐയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തൊണ്ടിമുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ കൊച്ചി സിബിഐ കോടതി അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്.

ഗൂഢാലോചന പൊളിച്ച തെളിവ്
കേസിൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളിലൊന്നാണ് ഈ തൂവാല. 2006 ഒക്ടോബർ 22നാണ് എൻഡിഎഫ് പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് ഫസൽ തലശ്ശേരിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ ഫസലിൻ്റെ രക്തം പുരണ്ട തൂവാല ധർമടം അണ്ടല്ലൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ വീടിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയായിരുന്നു.

കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ് ആണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനും അതുവഴി പ്രദേശത്ത് വർഗീയകലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുമായിരുന്നു പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ നീക്കം പൊളിയുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ലോക്കൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഈ തൊണ്ടിമുതൽ പിന്നീട് സിബിഐക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. തൂവാലയിലുള്ളത് ഫസലിൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

സിബിഐ അന്വേഷണം
സിപിഎം നേതാക്കളായ കാരായി രാജൻ, കാരായി ചന്ദ്രശേഖരൻ, കൊടി സുനി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. കേസിൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റമാണ് സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംഭവമാണിത്. ലോക്കൽ പൊലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് ഫസലിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയു നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിബിഐക്ക് വിട്ടത്. കേസിൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ നിർണായക തെളിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

തൂവാല നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിനാൽ കേസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു സിബിഐയുടെ നിലപാട്. തൂവാല റോഡരികിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്ന സാക്ഷി പിന്നീട് കോടതിയിൽ മൊഴി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് തൊണ്ടിമുതൽ കാണാതായതും പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയതും. തൂവാല തിരികെ ലഭിച്ചത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തൊണ്ടിമുതൽ കോടതിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഹാജരാക്കും.

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