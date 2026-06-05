നിലവിളക്കിൽ തൊട്ട ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ; കൊടുങ്കാറ്റായി വിവാദം, കട്ട സപ്പോർട്ടുമായി പ്രമുഖർ!
ഇത്തവണ മുസ്ലിം ലീഗ് എംഎല്എ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയെ ചുറ്റുപറ്റിയാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. തഹ്ലിയയെ പിന്തുണച്ചും എതിര്ത്തും ചേരിതിരിഞ്ഞ് രണ്ട് വിഭാഗമായി സംഘടനാ രംഗത്തുള്ളവരും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും എത്തിയത് വിഷയം ചൂട് പിടിച്ച ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി...
Published : June 5, 2026 at 3:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു 'നിലവിളക്ക് വിവാദം' പുകയുകയാണ്. ഇത്തവണ ചർച്ചകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ എം.എൽ.എയായ അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയാണ്. തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയതാണ് ഒരുവിഭാഗം മതനേതൃത്വങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. "മുസ്ലിംങ്ങൾ ഇതര മതസ്ഥരുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത്" എന്ന കടുത്ത പ്രഖ്യാപനവുമായി സമസ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ എം.എൽ.എക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള വടംവലിക്ക് തിരികൊളുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
എന്നാൽ, സാമുദായിക വിലക്കുകളുടെ കനലുകൾ ഒരുവശത്ത് എരിയുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്ക് മതേതര കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രമുഖരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്. നിലവിളക്ക് എന്നത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇരുളിനെ അകറ്റുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രതീകമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക നായകരും രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തുക്കളും എം.എൽ.എക്ക് ചുറ്റും ശക്തമായ പ്രതിരോധ കവചം തീർക്കുന്നു.
സമസ്തയും വിമര്ശനവും
ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങള് എന്ന പോലെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയാല് ലീഗിന് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കുന്ന സുന്നി മതസംഘടനയാണ് സമസ്ത. രാഷ്ട്രീയപരമായി പലപ്പോഴും വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയാല് സമസ്തയുടെ വോട്ട് ലീഗിൻ്റെ പെട്ടിയില് വീഴുന്നതാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമസ്തയെ പിണക്കാതെ ചേര്ത്ത് പിടിക്കാനാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല് രാഷ്ട്രീയത്തില് മതേതരത്വം അവകാശപ്പെടുന്ന ലീഗിന് ഈ മതസംഘടന പലപ്പോഴും തലവേദനയാകാറുമുണ്ട്.
ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ നിലവിളക്ക് തീകൊളുത്തിയതിനെ കടുത്ത ഭാഷയില് തന്നെയായിരുന്നു സമസ്ത വിമര്ശിച്ചത്. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന സമസ്ത മുശാവറ യോഗം ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. "മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ മതപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് സമുദായത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് തുറക്കുന്നത്" സമസ്ത മുശാവറ പ്രമേയം (പേരെടുത്ത് പറയാതെ) അവതരിപ്പിച്ചു.
അനിസ്ലാമികമായ ആചാരങ്ങളും ഇതര മതസ്ഥരുടെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസികൾ പൂർണമായും വർജ്ജിക്കണമെന്ന് സമസ്ത വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വെച്ചുപുലർത്തുന്നത് സമുദായത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന കടുത്ത താക്കീതും സമസ്ത നൽകി. തിരുത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ-സാമുദായിക നേതൃത്വങ്ങൾ ഇത്തരം തെറ്റുകൾക്ക് നേരെ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്ന് സമസ്ത നേതാവ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിമര്ശിച്ചു. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ നേതാവ് ടി.കെ. അഷ്റഫ്, ഹുസൈൻ സലഫി തുടങ്ങിയവരും എം.എൽ.എയുടെ നടപടിയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
തഹ്ലിയക്ക് പിന്തുണ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം എംഎല്എ അല്ലെന്ന് വിമര്ശനം
"ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം എംഎല്എ അല്ല, ജനാധിപത്യ രീതിയില് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്" എന്നാണ് തഹ്ലിയയെ പിന്തുണക്കുന്നവര് പറയുന്നത്. ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ മേല് മത ചാപ്പ കുത്തുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. വാദം അനാവശ്യമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ എം.എൻ. കാരശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംസ്കാരിക നായകർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ മാത്രം ആചാരമല്ല, മറിച്ച് ഇരുളിനെ മാറ്റി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതീകം മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.
"നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ മാത്രം ആചാരമല്ല, മറിച്ച് ഇരുളിനെ മാറ്റി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതീകം മാത്രമാണ്. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക ഇരുളിനെ മാറ്റി വെളിച്ചം പടർത്തുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ ഇത്ര വലിയ വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല," കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞു.
മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ് പൊതുചടങ്ങിൽ വച്ച് നടൻ മമ്മൂട്ടി തീനാളം കൈമാറിയിട്ടും വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വിസമ്മതിച്ച പഴയ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ച കാരശ്ശേരി, ഇത്തരം പ്രതീകാത്മകമായ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ-മത തർക്കങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വോട്ട് വാങ്ങി ജയിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ നിന്നും പൂർണമായി മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അനുഭാവികള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വീകാര്യതയ്ക്കുമായി ഇതര സമുദായങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ മുസ്ലിം നേതാക്കൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് വിമർശകർ പോലും സമ്മതിക്കുന്നു. "ഇത്തരം പ്രതീകാത്മകമായ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരം സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല." മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ കുറിച്ചു.
"നിലവിളക്കിനോട് ഇത്ര പേടിയോ?
സുപ്രീം കോടതിയിലും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും അഭിഭാഷകനും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് പെരുമന തഹ്ലിയയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. "നിലവിളക്കിനോട് ഇത്ര പേടിയോ?" എന്ന തലക്കെട്ടോടെ തുടങ്ങുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് തഹ്ലിയയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. കേരളം 2026-ലാണ്. ലോകം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവിടെ ചിലർ ഇപ്പോഴും ഒരു നിലവിളക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
പേരാമ്പ്ര എംഎല്എ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയപ്പോൾ, ചില മതനേതാക്കൾക്ക് അത് വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയായി മാറി. കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിംകൾ ദിവസവും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ആശുപത്രികളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഒരു വനിതാ എംഎല്എ അത് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മതം അപകടത്തിലായി!
നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയാൽ തകരുന്ന വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ, അതിനെ വിശ്വാസമെന്ന് വിളിക്കാനാകുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഇന്ന് നിലവിളക്ക്. നാളെ പൂക്കളം. മറ്റന്നാൾ ദേശീയഗാനം. അതിനുശേഷം ജനാധിപത്യം തന്നെ ഹറാമാണെന്ന് പറയുമോയെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു
"സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയ്ക്ക് ഹലാലായത് , ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയ്ക്ക് ഹറാമാകുമോ?"
ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയപ്പോൾ ചിലർക്ക് വിശ്വാസം അപകടത്തിലായെന്ന് തോന്നി. ഫത്വകളും വിലക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളും കൊണ്ട് ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കേരള മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ അതികായനായ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും ചരിത്രരേഖകളിലുണ്ട്. അന്ന് അത് വിശ്വാസ വിരുദ്ധമായിരുന്നില്ലേ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യമെന്നും ശ്രീജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
അന്ന് സമസ്ത എവിടെയായിരുന്നു? അന്ന് ഇസ്ലാം അപകടത്തിലായിരുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കൊളുത്തിയ നിലവിളക്കിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ഹലാലും ഇന്ന് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ കൊളുത്തിയ വെളിച്ചം ഹറാമുമാണോ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം നിലവിളക്കല്ല. ഒരു മുസ്ലിം വനിത പൊതുജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടുന്നതാണ് ചിലരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാമൂഹിക പുരോഗതിയിലും മുന്നേറിയത് വിലക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടല്ല. നവോത്ഥാന ചിന്തയും വിദ്യാഭ്യാസവും ജനാധിപത്യ ബോധവുമാണ് അതിന് കാരണമായത്. ഒരു ജനപ്രതിനിധി കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസാംസ്കാരിക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മതത്യാഗമല്ല. അത് ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് നിലവിളക്കിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ നാളെ പൂക്കളത്തിനെതിരെയും മറ്റന്നാൾ ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾക്കെതിരെയും സംസാരിക്കേണ്ടിവരും. കാരണം ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് വെളിച്ചം കൊളുത്തിയവരാണ്, വെളിച്ചത്തെ പേടിച്ചവരല്ല.
സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയുടെ കാലത്തും നിലവിളക്ക് കത്തിയിരുന്നു. ഇന്നും നിലവിളക്ക് കത്തും. അന്ന് വെളിച്ചം കണ്ടവർ പുരോഗതിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് ചിലർ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് പോലും കണ്ണടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യത്യാസം. "സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാം തകർന്നില്ലെങ്കിൽ, ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ കൊളുത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് പുതുതായി സംഭവിച്ചത്?" അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയല്ല, വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവരാണ്.
കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യരംഗത്തും തൊഴിൽ മേഖലയിലും മുന്നേറിയത് ഇത്തരം ചിന്തകളെ മറികടന്നാണ്. സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ശാസ്ത്രബോധവും വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ്, വിലക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം അല്ല. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, പുരുഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അധികാരത്തിനും വോട്ടിനും വേണ്ടി ആരോടും കൈകോർക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാൽ ഒരു വനിതാ ജനപ്രതിനിധി പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മതം അപകടത്തിലാകുന്നു!
കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ മുന്നേറുന്നു. സമൂഹം മുന്നേറുന്നു. നിലവിളക്ക് കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. വെളിച്ചം മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഫാത്തിമ എംഎല്എ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചപ്പോൾ "നിലവിളക്കല്ല കത്തിയത്, ചിലരുടെ അസഹിഷ്ണുതയാണ്" എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയപ്പോൾ കത്തിയത് ഒരു തിരി മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ചിലരുടെ ഉള്ളിലെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ആളിക്കത്തിയത്.
ഒരു ജനപ്രതിനിധി പൊതുവേദിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മര്യാദ പാലിച്ചതിനെ മതവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. വിശ്വാസം വ്യക്തിപരമാണ്. സർക്കാർ ചടങ്ങുകളും പൊതുപരിപാടികളും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റേതാണ്. ഈ രണ്ടും കൂട്ടിക്കലർത്തി സമൂഹത്തിൽ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല, മതത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണ്.
ഒരു സ്ത്രീ ജനപ്രതിനിധി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ, സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിനെതിരെയും, പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിനെതിരെയും, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനെതിരെയും ഒരുകാലത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവരുടെ ആശയപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ്.
പുരോഗതിയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചവർ എല്ലാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പുകളായി മാറി. പുരോഗതിയാണ് ചരിത്രമെഴുതിയത്. ഒരു തിരി കത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയധികം പേടിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം നിലവിളക്കിനോടല്ല. വെളിച്ചത്തോടാണ്. കേരളം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ്. ഇരുട്ടിൻ്റെ കാവൽക്കാരുടെ പക്ഷത്തല്ല എന്ന് സമസ്ത ഇനിയെങ്കിലും മനസിലാക്കണമെന്നും ശ്രീജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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