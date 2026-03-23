ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നോമിനിയെന്ന ആരോപണം തെളിയിച്ചാൽ പിന്മാറാം; ദേവർകോവിലിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ
തനിക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ടെന്നും, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ അതേ നിലപാടാണോ മറ്റ് ഇടത് നേതാക്കൾക്കുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ പറഞ്ഞു.
Published : March 23, 2026 at 12:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും ഐഎൻഎൽ നേതാവുമായ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ നടത്തിയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പരാമർശം പേരാമ്പ്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും നോമിനിയാണ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ എന്നാണ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ ആരോപണം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് സ്വാധീനമുള്ളതിനാലാണ് ഫാത്തിമയെ പേരാമ്പ്രയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വനിത ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിയായല്ല അവർ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വെല്ലുവിളിച്ച് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ
ആരോപണം തെളിയിച്ചാൽ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ വ്യക്തമാക്കി. മുസ്ലിം ലീഗിന് തീവ്രത കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടി വിട്ടവരാണ് ഐഎൻഎൽ രൂപീകരിച്ചതെന്നും ദേവർകോവിൽ എവിടെനിന്നാണ് പഠിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിലെ വൈരുധ്യം മനസ്സിലാകുമെന്നും അവർ തിരിച്ചടിച്ചു. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുനാഥന്മാർ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് തൻ്റെ മേൽവിലാസമെന്നും ഫാത്തിമ പ്രതികരിച്ചു. ദേവർകോവിലിൻ്റെ ഇതേ നിലപാടാണോ മറ്റ് ഇടത് നേതാക്കൾക്കുമുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മറുപടിയില്ലാതെ എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം
ദേവർകോവിലിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും പേരാമ്പ്രയിലെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ നിലപാട്. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാടിലെ ഐക്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇടത് മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഘടകകക്ഷികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം വിശദമാക്കുമെന്ന് ഐഎൻഎൽ
ഫാത്തിമക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം വിശദീകരണം നൽകാമെന്നാണ് അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ പ്രതികരണം. ആരോപണത്തിൽ കൂടുതൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് നിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പറയേണ്ട സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ വേണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം എല്ലാം വിശദമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലീഗ് പശ്ചാത്തലവും സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചരിത്രവും
മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എംഎസ്എഫിലൂടെ വളർന്നുനേതൃനിരയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിനെത്തുടർന്ന് ലീഗിലുണ്ടായ ഭിന്നതയിൽനിന്ന് 1994ൽ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി. ലീഗിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ദേവർകോവിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ ഫാത്തിമക്കെതിരെ കടുത്ത പരാമർശം നടത്തുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ വനിത വിഭാഗമായ ഹരിതയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലൊരാളാണ് അഭിഭാഷകയായ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ. ഹരിതയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായും എംഎസ്എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021ൽ എംഎസ്എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ ഹരിതയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലീഗിലെ വനിതകളോടുള്ള വിവേചനം ചർച്ചയായതോടെ നേതൃത്വം നിലപാട് മാറ്റി ഇവരെ തിരിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഫാത്തിമയെ നിയമസഭയിലേക്ക് പേരാമ്പ്രയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കുകയായിരുന്നു. ദേവർകോവിൽ ഉയർത്തിയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിവാദം പേരാമ്പ്രയിലെ ജനവിധിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.
