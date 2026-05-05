യുവത്വത്തോടെ ലീഗ് നിര; ഹരിത നായികയും ആരോപണ വിധേയനും ഒരുമിച്ച് സഭയിലേക്ക്!

ഇടതുകോട്ടയായ പേരാമ്പ്രയിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ ഏഴായിരത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്ക് അട്ടിമറിച്ചാണ് തഹ്‌ലിയയുടെ മാസ് എൻട്രി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 4:32 PM IST

കോഴിക്കോട്: പത്തുവർഷത്തെ ഭരണമില്ലായ്മയുടെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ ഓടിനടന്ന് പണിയെടുത്ത മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മധുരപ്രതികാരമാണ്. എന്നാൽ വിജയത്തേക്കാളുപരി, പാർട്ടിക്ക് പുത്തൻ ഊർജം നൽകുന്നത് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്ന യുവനിരയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന പേര് മറ്റാരുടേയുമല്ല; മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ എംഎൽഎയായി മാറിയ അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയുടേതാണ്.

ഇടതുകോട്ടയായ പേരാമ്പ്രയിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ ഏഴായിരത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്ക് അട്ടിമറിച്ചാണ് തഹ്‌ലിയയുടെ മാസ് എൻട്രി. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ മുതിർന്ന വനിതാ നേതാക്കളെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സ്ഥാനാർഥിയായെത്തിയ തഹ്‌ലിയ, പുതുമുഖത്തിൻ്റെ പതർച്ചയില്ലാതെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇത് കേവലം ഒരു വിജയമല്ല, മറിച്ച് ലീഗിലെ സ്ത്രീശബ്ദത്തിൻ്റെ വിളംബരം കൂടിയാണ്.

​ഹരിതയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക്

കോഴിക്കോട്ടെ നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഹരിതയുടെ രൂപീകരണ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ നടക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ലോ കോളജില്‍ നിന്നും പരിപാടിക്കെത്തിയ സാധാരണ എംഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തകയില്‍നിന്ന് യാദൃച്ഛികമായി അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തിയിടത്തു നിന്നാണ് തഹ്‌ലിയയുടെ വളർച്ച തുടങ്ങുന്നത്.

എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ നവാസ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് 10 ഹരിത നേതാക്കൾ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകി. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹരിത നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നതോടെ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ താരമായി.

വനിതാ കമ്മീഷനിലെ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം ഹരിതയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടുകയും പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിത നേതാക്കളെ പിന്തുണച്ചതിനും പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതിനും എംഎസ്എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. സ്വാഭാവിക നീതി പോലും ലഭിക്കാതെയാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഫാത്തിമ പിന്നീട് ആരോപിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദത്തിന് വിലയില്ലെന്നും അവർ ഒതുക്കപ്പെടുകയാണെന്നും പരക്കെ വിമർശനം ഉയർന്നു. എം കെ മുനീറും കെ എം ഷാജിയും എല്ലാം ഹരിത നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിന്നതോടെ നേതൃത്വം മയപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ നടപടികളെല്ലാം മയപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കുറ്റിച്ചിറ 55-ാം വാർഡിൽ നിന്ന് തഹലിയ വിജയിച്ച് കൗൺസിലറായി. ഹരിത പരാതിയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തായിരുന്ന പികെ നവാസും വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ച ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയും ഒരേസമയം നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നത് യാദൃച്ഛികം മാത്രം.

​യുവരക്തങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ ലീഗ്

തഹ്‌ലിയയ്‌ക്കൊപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യുവനിരയും ഇത്തവണ നിയമസഭയിൽ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമാകും. ഇവർക്കൊപ്പം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ്, മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എംഎസ്എഫിൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്ന ടി പി അഷ്റഫ് അലി, യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വി കെ ഫൈസൽ ബാബു തുടങ്ങിയവര്‍ കൂടി നിയമസഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാകും.

