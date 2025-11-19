മലപ്പുറത്ത് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസ്; പിതാവിന് 178 വർഷം കഠിന തടവ്
സ്കൂളിൽ ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം കുട്ടി അധ്യാപികയെ അറിയിക്കുന്നത്.
Published : November 19, 2025 at 5:14 PM IST
മലപ്പുറം: അരീക്കോട് മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പിതാവിന് 178 വർഷം കഠിന തടവ്. 11 വയസുകാരിയായ മകളെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലാണ് പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. മഞ്ചേരി പോക്സോ കോടതിയാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രതി മറ്റൊരു ബലാത്സംഗ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.
പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം ബലാത്സംഗം, അതിക്രമിച്ച് കടക്കല്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല് ഉള്പ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് 178 വർഷം പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാല് മതിയെന്നതിനാല് 178 വർഷത്തെ കഠിന തടവ് ശിക്ഷ 40 വർഷമായി കുറയും. 2022 ജൂണിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വീട്ടില് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന 11 കാരിയായ മകളെ 46 കാരനായ പിതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ മൂന്ന് തവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നായിരുന്നു പരാതി.
സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട പിതാവ് തന്നെ കുഞ്ഞിനോട് ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്തതും ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്നും പ്രതിയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ശിക്ഷാ ഇളവിനും അർഹതയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
2022 ജനുവരി മുതൽ 2023 ജനുവരി വരെയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം മൂന്ന് തവണകളിലായി കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയയാക്കി. ബലാത്സംഗ വിവരം മറ്റാരെയെങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും അതിനാലാണ് കുട്ടി ബലാത്സംഗ വിവരം പുറത്തു പറയാതിരുന്നതെന്നെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സോമസുന്ദരം വ്യക്തമാക്കി. "മൂന്ന് തവണയായി നടന്ന ബലാത്സംഗ വിവരം കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അമ്മ കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായി ഇതേ ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും പിതാവ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ എത്തിയ സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തു നിന്നും രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്നത് അധ്യാപിക കാണുകയും കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആർത്തവമുണ്ടായതാവാമെന്ന് കരുതി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ കാൽ അറിയാതെ കുട്ടിയുടെ അടിവയറ്റിൽ തട്ടിയതാണ് രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മൊഴി," പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയോടാണ് പീഡന വിവരം കുട്ടി ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്കൂളിൽ ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം കുട്ടി അധ്യാപികയെ അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അധ്യാപിക അരീക്കോട് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയും പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.
2021 ൽ അയല്വാസിയായ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയെ വീട്ടില് കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന ഇയാൾ ജാമ്യത്തിലായിരുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. പോക്സോ വകുപ്പിലെ 5 എം, എൻ, എൽ എന്നീ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിലായി 40 വർഷം വീതം 120 വർഷത്തെ തടവും ഐപിസിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ 178 കൊല്ലത്തെ കഠിന തടവുമാണ് പ്രതിയ്ക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു.
